Ayuso inaugura en Alcobendas dos nuevos Centros de Procesamiento de Datos: "Madrid es el lugar donde todo el mundo quiere estar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado hoy en Alcobendas dos nuevos Centros de Procesamientos de Datos (CPDs) de la compañía tecnológica Equinix.

“Madrid vuelve a demostrar que es el lugar donde todo el mundo quiere estar y donde la digitalización está al servicio de las empresas y las personas”, ha enfatizado la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha recordado la reunión que el año pasado mantuvo con directivos de la compañía estadounidense en Nueva York, en la que se cerró un nuevo compromiso de inversión en la región de 460 millones de euros.

"Cabeza tractora en la era digital"

Como ha subrayado Ayuso, la Comunidad de Madrid es el “polo tecnológico del sur de Europa, liderando la instalación de CPDs en España, con 40 en funcionamiento, 15 en construcción y una cartera de inversión para los próximos años de más de 40 que sumarán una potencia por encima de los 3.100 megavatios.

“Nuestro Gobierno es consciente de que los datos son tan estratégicos como lo fueron en su día las autopistas, los puertos o la energía”, ha añadido.

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“La Comunidad de Madrid está preparada para ser cabeza tractora de la era digital en Europa”, ha señalado la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha advertido de la necesidad de “no dormirse en ensimismamientos ni regulaciones”, para no “cortar el paso a las cabezas pensantes y la experiencia”, ha concluido.