BALONCESTO
Arranca otra apasionante Final Four de la Euroliga con acento español: Real Madrid y Valencia Basket luchan por el título
Atenas acoge una nueva final a cuatro de la competición europea con el Fenerbahçe defendiendo título, con un Olympiacos que quiere profanar la pista de su eterno rival ante su ausencia y con una trepidante semifinal entre los dos equipos españoles
Llega uno de los momentos más esperados del año en el baloncesto mundial. A partir de las 17:00 horas de este viernes, el OAKA de Atenas albergará la Final Four de la Euroliga, con cuatro equipos que buscan alcanzar la gloria europea y escribir sus nombres en la eternidad. Olympiacos, Fenerbahçe, Valencia Basket y Real Madrid tratarán de hacerse con el ansiado título.
Abre fuego uno de los mejores partidos que puede ofrecer el baloncesto europeo. Se enfrentan Olympiacos y Fenerbahçe en la primera semifinal, con aroma a partido por el título entre el cuadro local, que intentará profanar la pista de su eterno rival (Panathinaikos), y el de un Sarunas Jasikevicius, que disputa su sexta final a cuatro consecutiva como entrenador, y que intentará lograr el pase a la final para que el sueño de revalidar el título siga vivo.
Jasikevicius, a hacer historia
Los turcos defienden corona, y Saras puede ser la primera persona en ganar dos Euroligas consecutivas como jugador y entrenador. "No pienso en esas cosas. Solo trato de ponerme a mí mismo y a mi equipo en la mejor posición posible para tener éxito", comentó en la previa.
El lituano deberá conseguir las mejores versiones de Talen Horton-Tucker, Wade Baldwin o Tarik Biberovic, algunas de las referencias del equipo. Por su parte, Olympiacos arranca el camino para poner punto final a 13 años de sequía continental. El exazulgrana Sasha Vezenkov o Tyler Dorsey son dos de las armas más peligrosas del conjunto de Georgios Bartzokas, que tampoco se 'mojó' en la previa sobre el hecho de jugar en el OAKA: "La única diferencia es que no tuvimos que viajar".
A las 20:00 horas arrancará una segunda semifinal con acento español y que garantiza a un representante de la Liga Endesa en la gran final de la Euroliga. Se miden Real Madrid y Valencia Basket en un partido de incierto pronóstico.
Duelo vibrante entre Real Madrid y Valencia Basket
El conjunto taronja ha llegado con total merecimiento a la final a cuatro, comandados por un Jean Montero que es uno de los grandes candidatos a 'MVP'. Los de Pedro Martínez llegan con la ilusión de disputar su primera Final Four de la Euroliga, y tras haber desplegado uno de los juegos más atractivos vistos en el viejo continente a lo largo de la campaña.
Delante, el rey de la competición, un Real Madrid que busca en Atenas su duodécimo entorchado continental. El mejor local de la temporada intentará exhibir su mejor versión lejos de la capital.
El juego interior blanco, en cuadro
Sergio Scariolo deberá minimizar las ausencias de Edy Tavares y Alex Len que dejan su juego interior cojo. Ahora bien, es el momento para que perfiles como Facundo Campazzo, Mario Hezonja o Trey Lyles irrumpan para lograr el pase al partido por el título.
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