La Aemet prevé un fin de semana más caluroso de lo habitual con temperaturas que alcanzarán los 33º grados en Madrid

Si aún no te has animado a hacer el cambio de armario, quizá este fin de semana termine de convencerte de que ha llegado el momento de desterrar abrigos y jerséis, para dar paso a los vestidos, camisetas de manga corta... ¡E incluso sandalias!

Y es que según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los próximos días estarán marcados por unas temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año, pudiendo alcanzar los 33º grados en la capital.

Temperaturas mínimas elevadas y máximas que se disparan

Manteniendo el pronóstico soleado del que ya hemos podido disfrutar estos días, se espera que las temperaturas mínimas para este fin de semana asciendan a los 20º grados, mientras que las máximas, podrían dispararse hasta los 33º grados tanto el sábado como el domingo.

Temperaturas máximas y mínimas del 22 al 28 de mayo / Aemet

El buen tiempo, que invita a los madrileños a disfrutar de los distintos planes que ofrece la capital, parece haber llegado para quedarse, o al menos así lo prevé la Aemet, que espera que un aumento continuo de las temperaturas también a lo largo de la semana que viene, pudiendo llegar a los 35º grados a lo largo de la jornada del jueves.

El sábado: no se descartan cielos turbios por calima

Con un cielo poco nuboso, salvo por algún intervalo de nubes altas que podría dejar algún chubasco disperso en la Sierra durante la tarde, la jornada del sábado se mantendrá con pocos cambios, y temperaturas anormalmente altas. Así, aunque con vientos flojos variables de predominio sureste, la Aemet advierte que no se descarta la posible presencia de cielos turbios a causa de la calima.

El domingo: posibles tormentas ocasionales en la Sierra

Aunque durante las horas centrales del día los intervalos de nubes altas serán poco abundantes, la nubosidad podría evolucionar a lo largo de la tarde dejando chubascos dispersos e incluso tormentas en algunas zonas de la sierra de Madrid. Con las temperaturas mínimas en ligero ascenso, el viento de componente este al inicio del día y sureste el resto de la jornada, no superará los 10 kilómetros por hora.