Vuelve la tradicional fiesta del Motín de Arganda, de Interés Turístico Regional

Arganda del Rey ultima los preparativos para celebrar desde este viernes y hasta el domingo su tradicional festejo del Motín de Arganda, declarado en 2025 Fiesta de Interés Turístico Regional. La programación incluye una recreación teatral histórica y más de 20 actividades para recordar la rebelión que los vecinos protagonizaron en septiembre de 1613 contra el Duque de Lerma. La celebración se viene desarrollando desde 1994 y concede un papel central a los argandeños, como ya ocurrió en aquel episodio histórico. Ese protagonismo vecinal volverá a quedar reflejado en la representación del motín, que tendrá lugar en la tarde del sábado y reunirá a 262 actores voluntarios, además de intérpretes profesionales.

El programa arrancará este viernes con la apertura de un mercado barroco, una feria del libro, la presentación del primer “círculo de escritores” de Arganda del Rey, el concierto de Los Barones, una exhibición de aves rapaces, propuestas de teatro de calle y un desfile de la guardia del Duque hasta la plaza de la Constitución, según ha informado el Ayuntamiento. El sábado continuará la programación con diversos combates de caballeros y la presentación del segundo concurso de cuentos y relatos de Arganda Cervantina. El acto central llegará a partir de las 20.00 horas, con la representación teatral del Motín de Arganda, que en esta edición se desarrollará en cinco escenarios.

El montaje será el más multitudinario hasta la fecha, con 262 actores voluntarios y la participación de profesionales como Roberto Álvarez, conocido por la serie ‘Ana y los siete’ y la película ‘Manolito Gafotas’. La celebración concluirá el domingo con actividades como encierros infantiles de carretones en la plaza de la Constitución y torneos de ajedrez, entre otras propuestas dirigidas a todos los públicos.