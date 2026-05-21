VISITA A MADRID
Siloé, Beret y Hakuna actuarán durante la vigilia de los jóvenes con León XIV en la Plaza de Lima
El acto forma parte de la visita del Papa a España, prevista entre el 6 y el 12 de junio
Siloé, Beret, Mr Rain, Inazio, Hey Kid y Lola Tuduri actuarán el próximo 6 de junio durante la vigilia de los jóvenes con el papa León XIV en la Plaza de Lima de Madrid. Estas actuaciones, junto a la ya anunciada presencia de Hakuna, servirán para animar el encuentro antes y después de la llegada del Santo Padre, según ha avanzado este jueves Pablo Cebrián, director artístico del evento.
El cartel artístico se completará en una segunda tanda de artistas, que serán presentados días antes del encuentro en la redes. Este acto forma parte de la visita pastoral del Pontífice a España, prevista entre el 6 y el 12 de junio. En la vigilia participará también un coro integrado por más de 150 jóvenes, que cantará bajo la batuta de Alejandro Obregón y acompañado por la orquesta de la JMJ, formación creada hace 15 años.
El momento central de la vigilia será la exposición del Santísimo, prevista como el punto culminante de la tarde-noche. La organización ha diseñado el espacio para que los cientos de miles de jóvenes que se espera que participen en el encuentro puedan seguir este momento de adoración eucarística desde el paseo de la Castellana sur, con el escenario orientado hacia la plaza de San Juan de la Cruz y las cinco torres como telón de fondo.
Según han detallado miembros del equipo organizador del Arzobispado de Madrid, el escenario tendrá una altura de 4,5 metros y estará dividido en tres zonas. A la izquierda se situará el espacio dedicado a las actuaciones musicales, con la orquesta, los grupos y los cantantes; en el centro habrá una escalera principal, y a la derecha se desarrollará el diálogo que mantendrá León XIV con varios jóvenes, quienes la plantearán una decena de preguntas.
Pantallas por la castellana
La parte más elevada del escenario quedará reservada para los momentos litúrgicos y, especialmente, para la exposición del Santísimo, que llegará tras un clima de silencio. El encuentro incluirá también el rezo del rosario y la presencia de una imagen de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid. Además, una red de pantallas gigantes permitirá a los asistentes seguir todos los detalles de la celebración a lo largo de toda la Castellana.
La apertura del recinto está prevista a partir de las 18.00 horas, momento en el que comenzarán las actuaciones musicales. El Papa llegará en torno a las 20.30 horas tras un breve recorrido en papamóvil desde la plaza de San Juan de la Cruz. Una vez ante el escenario, se bajará del vehículo y subirá acompañado por un grupo de jóvenes, con quienes interactuará durante la vigilia.
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