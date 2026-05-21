La vida escondida en los mantos de las damas ibéricas: cuando la ropa cuenta lo que la historia calló

El Museo Arqueológico Nacional propone una nueva forma de mirar sus colecciones: no desde la distancia solemne de la vitrina, sino desde la cercanía de aquello que se hace con tiempo, memoria y oficio. El centro presenta Fueron tejidos, una intervención que pone en conversación el pasado arqueológico con la creación contemporánea a partir de un lenguaje tan antiguo como cargado de sentido: el textil. La exposición, que podrá visitar hasta el 15 de noviembre, invita a detenerse ante un aspecto muchas veces secundario en el relato histórico: los tejidos como archivo cultural. Del mundo ibérico apenas han llegado restos materiales de esas piezas, frágiles por naturaleza y condenadas casi siempre a desaparecer. Sin embargo, su presencia sigue latiendo en la piedra. Las esculturas de las damas, con sus mantos, túnicas y ornamentos, conservan la huella de una riqueza visual que habla de técnica, identidad y representación.

A partir de ese rastro, Teresa Lanceta ha construido una lectura propia. La artista, una de las voces fundamentales del arte contemporáneo español en torno al tejido, se aproxima a las colecciones del MAN para preguntarse qué pueden decir hoy esos pliegues esculpidos, esos patrones insinuados y esas vestimentas detenidas en el tiempo. Su respuesta no busca reconstruir literalmente lo perdido, sino abrir una zona de resonancia entre lo que fue y lo que todavía puede ser imaginado. El proyecto forma parte de Memoria, Tejidos y Museos. Los barrios bajos de la atención, una iniciativa del Ministerio de Cultura que cruza patrimonio y arte actual en varios museos estatales. Ésta invita a artistas vinculados a la práctica textil a investigar fondos históricos y generar nuevas obras desde la convivencia entre investigación, creación y mirada contemporánea.

Uno de los tejidos que Teresa Lanceta ha alumbrado a lo largo de su carrera. / ARCHIVO

La propuesta se integra además en la línea Encuentros en la permanente, con la que el museo comenzó en 2024 a abrir sus salas a diálogos capaces de ampliar el discurso museográfico. Después de la intervención de Bernardí Roig, llega ahora el trabajo de Lanceta, que desplaza el foco hacia una memoria asociada a lo cotidiano, a lo femenino y a los saberes transmitidos de generación en generación.

En el MAN, esa investigación encuentra un interlocutor especialmente sugerente: la cultura ibérica. Las Damas de Baza y del Cerro de los Santos, procedentes de Granada y Albacete, aparecen como puntos de partida para un ejercicio de interpretación. Lanceta se ha encargado de ello. Sus ropajes, tallados con precisión, permiten intuir la importancia de unas telas que ya no existen, pero cuya memoria permanece adherida a la forma escultórica. Lanceta recoge esa ausencia y la convierte en presencia artística, en una invitación a imaginar los colores y gestos que pudieron acompañar a aquellas prendas.

Noticias relacionadas

La exposición podrá visitarse en la sala 11 hasta el 15 de noviembre. / ARCHIVO

La muestra subraya también el valor de prestar atención a lo aparentemente menor. Durante siglos, los textiles han ocupado un lugar periférico en muchos relatos artísticos e históricos, pese a haber sido esenciales en la vida diaria, en los rituales y en la construcción de identidades. Al situarlos en el centro, el museo plantea una revisión de sus narrativas y propone al visitante otra manera de recorrer la colección: más sensible a las huellas y a los saberes que no siempre dejaron documentos escritos. El resultado es un encuentro entre tiempos. De un lado, la arqueología, con su capacidad para conservar fragmentos de civilizaciones desaparecidas; del otro, una artista que trabaja desde la materia, la repetición y la memoria del gesto. Entre ambos extremos surge un espacio de lectura donde el tejido deja de ser adorno para convertirse en lenguaje.