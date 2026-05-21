La soprano Pilar Jurado, protagonista este sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista la semana pasada con la directora de ‘El Correo de Andalucía’, Isabel Morillo, para analizar las elecciones andaluzas, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para la soprano Pilar Jurado.

Soprano, compositora y directora de orquesta, esta cantante madrileña es una de las voces más reconocidas de la música española contemporánea. En la entrevista Pilar Jurado habla de su pasión por la música desde su niñez, reflexiona sobre la zarzuela como un género injustamente minusvalorado que conecta con las esencias de nuestra cultura y rememora algunos de los hitos que han jalonado su exitosa trayectoria.

Pilar Jurado, que ha triunfado en muchos de los grandes teatros europeos, explica cómo se dio cuenta de que, además de interpretar, necesitaba crear, y habla de la música como un arte capaz de tocar sentimientos y conmover a las personas.

Su visión sobre la música, el talento, la creación y la cultura española se desliza en una conversación en la que la soprano muestra su lado más profesional y, a la vez, humano.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado a la directora de ‘El Correo de Andalucía’, Isabel Morillo, en la que recordó que "el PSOE era el partido que mejor leía a Andalucía y ahora han cambiado las tornas; ahora es el PP el que sabe interpretar la realidad andaluza y es el PSOE el que parece que no acaba de cogerle el punto a lo que quieren los andaluces". Y, tras comentar que el último resultado fue para los socialistas de 30 escaños, cree que todo lo que sea bajar de ese suelo histórico es malo para María Jesús Montero.

De hecho, se atrevió a ir más allá cuando se le pregunta por la apuesta de Sánchez por ministros para tratar de gobernar autonomías: "Posiblemente Pedro Sánchez se haya equivocado y se haya arrepentido ya del movimiento que ha hecho con María Jesús Montero porque ella era vicepresidenta, ocupaba el Ministerio de Hacienda y era una persona muy relevante en su Consejo de Ministros".

Isabel Morillo considera que estas elecciones autonómicas son importantes en clave nacional: "Sánchez se juega mucho en Andalucía porque ha mandado a su mano derecha y Feijóo se juega su independencia de Vox y demostrar que el PP también puede ganar por mayoría absoluta".

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En relación a Vox, que puede ser clave si Moreno no alcanza la mayoría absoluta, la periodista ve que el partido de Abascal solo ha tenido un discurso en Andalucía, el de la prioridad nacional: "Un discurso muy duro sembrando el miedo sobre la presencia de inmigrantes, que van a quitar ayudas, te van a quitar viviendas, te van a quitar las plazas del colegio para tus hijos, y sin embargo, no hay ninguna encuesta que diga que la inmigración es ahora mismo un problema de primer orden para los andaluces".