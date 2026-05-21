El sector inmobiliario de Madrid triunfa en la 23ª edición de los Premios ASPRIMA-SIMA

El sector inmobiliario español se ha vestido de gala este jueves en Madrid. La 23ª edición de los Premios ASPRIMA-SIMA, celebrada en el marco de la feria SIMA 2026, ha reunido a cerca de 500 profesionales para reconocer la excelencia, la sostenibilidad y la innovación en el sector. En una edición marcada por el relevo generacional y la digitalización, los proyectos de la Comunidad de Madrid han arrasado, consolidando a la región como el principal motor urbanístico del país.

Organizados por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) y Planner Exhibitions, los galardones han premiado iniciativas en once categorías a concurso, además de otorgar sus ya tradicionales Premios Especiales.

Para Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA, estos premios vuelven a poner de manifiesto la capacidad del sector inmobiliario para impulsar proyectos que responden a retos esenciales como la generación de vivienda, la mejora de la calidad urbanística y la transformación sostenible de nuestras ciudades. Por su parte, Eloy Bohúa, CEO de Planner Exhibitions, ha destacado el alto nivel de las candidaturas que sitúan en primer plano la excelencia y la innovación de las empresas participantes.

Éxito de los proyectos madrileños

La capital y sus municipios colindantes han acaparado los galardones más codiciados del certamen, demostrando el dinamismo de la obra nueva y la vivienda asequible en la región. En el ámbito de la vivienda protegida, el premio principal ha recaído en las 52 viviendas industrializadas Iberia Loreto 01 en Barajas, promovidas de forma pública por la EMVS de Madrid junto a OFS Arquitectos y Vivef.

El urbanismo de la región también ha recibido un gran respaldo. El espectacular sector S-1 Carriles - Valgrande, ubicado en San Sebastián de los Reyes, se ha llevado el galardón al mejor desarrollo urbanístico por su diseño de futuro, un trabajo de la Entidad Urbanística de la Junta de Valgrande y Arnaiz Arquitectos. Asimismo, el proyecto del Paseo de la Ermita del Santo se ha alzado con el premio en regeneración urbana.

La innovación tecnológica y los nuevos modelos residenciales que transforman la capital han completado el éxito local. El sistema industrializado híbrido en madera de Cree Buildings en Valdebebas, desarrollado por la empresa ACR, se ha llevado el premio a la innovación empresarial. Por su parte, el auge de los nuevos formatos de alojamiento ha tenido su recompensa con el galardón otorgado a Flex Carabanchel, un proyecto de Momentum Real Estate.

Reconocimiento al Plan Vive

Uno de los momentos más destacados de la gala ha sido la entrega de los Premios Especiales, orientados a reconocer a los profesionales e instituciones que impulsan y mejoran la reputación de todo el sector de la construcción.

En esta categoría, el Plan Vive de la Comunidad de Madrid ha sido galardonado bajo el reconocimiento "Mejorando la imagen del sector", gracias a su fuerte apuesta por la colaboración público-privada para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler asequible a miles de jóvenes y familias madrileñas.

A nivel profesional, el jurado ha nombrado como Profesionales Destacados del Año a Patricia Barbas, directora general de Grupo Egido, y a David Martínez, director de desarrollo inmobiliario de Merlin Properties.

Palmarés nacional e internacional

El resto de categorías competitivas han dejado como ganadores a Hermosilla 47 en la categoría de vivienda libre y a Castellana 19 en la modalidad de activos no residenciales. La empresa Sotogrande ha sido premiada por su progreso en políticas de sostenibilidad ESG, mientras que la plataforma Piperty se ha coronado como la mejor startup inmobiliaria del año y Urbanitae Academy ha ganado en formación.

La gala también ha tenido un marcado acento internacional en esta edición del salón inmobiliario. República Dominicana ha recibido un reconocimiento especial como País Invitado de SIMA 2026 por su trabajo en el fortalecimiento de los vínculos económicos y comerciales con el mercado español y latinoamericano.

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Finalmente, se ha rendido un cálido homenaje a Teresa Kinney, CEO de Miami REALTORS, premiada por su Liderazgo Internacional tras más de dos décadas colaborando de forma estrecha con Madrid y tendiendo puentes de negocio entre España y el mercado estadounidense.