La reina conoce en Aranjuez cómo se preparan los futuros mandos de la Guardia Civil

La reina Letizia ha visitado este jueves la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, en Aranjuez, el centro en el que se forman los futuros mandos del cuerpo, con motivo de su décimo aniversario. Durante la visita, ha podido conocer algunas de las prácticas que realizan sus 450 alumnos, entre ellas un ejercicio para desarrollar capacidades de liderazgo ante un simulacro de atentado terrorista.

La reina ha estado acompañada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Durante el recorrido, ha conversado con varios alumnos sobre sus experiencias, sus expectativas y los destinos que asumirán en los próximos meses, cuando finalicen su formación y obtengan el empleo de teniente, el primer rango de oficial.

Uno de los ejercicios principales ha sido una práctica con el simulador Leader, una herramienta con la que los futuros oficiales aprenden a tomar decisiones en situaciones de crisis. En este caso, el supuesto planteaba un atentado terrorista en un centro comercial, ante el que los alumnos debían organizar patrullas, distribuir recursos y asignar funciones de forma inmediata. La reina también ha presenciado un ejercicio de control policial en carretera, en el que varios vehículos eran inspeccionados. Durante la práctica, uno de los conductores ofrecía resistencia y era detenido, mientras el dispositivo mantenía el control de la situación.

Felipe VI, con la Leonor y Leticia, ayer durante la Pascua Militar en Madrid. (Archivo) / Juanjo Martín / Efe| JUANJO MARTÍN / EFE

Además, Letizia ha mantenido una charla distendida con profesores y cuatro alumnos procedentes de distintas modalidades de acceso a la escala de oficiales. Entre ellos se encontraban Darío, guardia civil desde hace 23 años y padre de tres hijos, que accedió por promoción interna; y Karen, madre de dos niños, que ingresó por la modalidad de cambio de escala tras obtener previamente el grado de Criminología.

Tras conocer estos perfiles “tan heterogéneos”, la reina se ha fotografiado con más de 200 alumnos y ha firmado en el libro de honor del centro. En su mensaje, ha felicitado a mandos, profesores y personal de administración por su labor y “excelente desempeño para lograr que la Academia de Oficiales de la Guardia Civil sea un centro de referencia en la formación integral de los futuros mandos de esta institución”.

La reina Letizia ha subrayado también los altos estándares de la enseñanza especializada que se imparte en la academia y ha destacado los valores propios de la Guardia Civil: “Honor, lealtad, abnegación, disciplina, voluntariedad y compañerismo”.