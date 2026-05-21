La Comunidad de Madrid reforma íntegramente el Hospital Gregorio Marañón: 450 millones de financiación, 175.000 metros cuadrados nuevos y cuatro torres de hospitalización

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este jueves el proyecto de reforma integral del Hospital Gregorio Marañón, una actuación que contará con una inversión de 450 millones de euros financiada por el Ejecutivo autonómico. La remodelación supondrá una profunda modernización arquitectónica y tecnológica del complejo hospitalario, con el objetivo de impulsar una medicina de precisión, anticipada y personalizada, mejorar la atención a los pacientes y reducir las estancias hospitalarias.

El futuro Gregorio Marañón sumará 175.000 metros cuadrados nuevos gracias a la construcción de cuatro torres de hospitalización. En conjunto, albergarán 838 habitaciones individuales, con capacidad para ampliar el número de camas hasta ofrecer alrededor de 1500. El proyecto también permitirá consolidar el hospital como referente asistencial, con más de 400 consultas, hospitales de día polivalentes, 12 salas de intervencionismo y 108 boxes de cuidados críticos.

"Queremos que cuando se hable de los mejores hospitales, de prevención, cribados, trasplantes, unidades de referencia nacional, investigación, esperanza de vida, terapias avanzadas o atención a pacientes con ELA, ojalá todo el mundo coincida en que lo mejor está en la Comunidad de Madrid", ha enfatizado Ayuso en la presentación del proyecto de modernización y ampliación del hospital.

Isabel Díaz Ayuso en la presentación de la reforma integral del Hospital Universitario Gregorio Marañón. / EFE/ Fernando Villar

Una de las principales actuaciones será la creación de un nuevo servicio de Urgencias de más de 6.000 metros cuadrados. Según el Gobierno regional, será un espacio altamente especializado, organizado en torno a circuitos rápidos y tecnología de precisión para mejorar la atención en casos de ictus, infartos y otras emergencias vitales, reduciendo los tiempos de respuesta.

La reforma reforzará además el área de diagnóstico por imagen. Los nuevos edificios estarán equipados con cuatro resonancias magnéticas, seis equipos de rayos, nueve ecógrafos y ocho TAC. Asimismo, se incorporarán nuevos sistemas tecnológicos de información para avanzar en la transformación digital del complejo hospitalario.

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'Render' del remodelado Gregorio Marañón. / COMUNIDAD DE MADRID

La fase inicial del proyecto, la denominada Fase 0, comenzará este mismo año y tendrá una duración prevista de 22 meses. El Consejo de Gobierno aprobó la semana pasada una partida de más de 61 millones de euros para su puesta en marcha, que incluirá el derribo de pequeñas infraestructuras y la construcción de nuevos edificios para Farmacia, Radioterapia, Medicina Traslacional y servicios industriales. Esta primera fase también permitirá acondicionar la parcela donde se ubicarán el nuevo edificio de Urgencias y Psiquiatría, así como las dos primeras torres de hospitalización.