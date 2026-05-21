Ni Nuevos Ministerios ni Sol: esta es la estación de Metro más profunda de la capital a 45 metros bajo tierra

Pese a que el Metro de Madrid lleva circulando bajo nuestros pies desde hace ya más de un siglo, son muchos los usuarios que aún desconocen algunos de sus detalles más fascinantes. Y es que además de tratarse de la tercera red más extensa de Europa, el suburbano cuenta con estaciones que ostentan récords de lo más curiosos.

Desde la escalera más larga en la línea 5 con 1.700 escalones, al recorrido de casi once kilómetros que hace de la línea 10 la más extensa de la red, uno de los datos que más sorprenden a los viajeros habituales es el de la estación que ostenta el título de ser la más profunda, y es que frente a la creencia popular, no se trata ni de Sol, con 28 metros de profundidad, ni de Nuevos Ministerios que se sitúa en los 35 metros bajo tierra.

Una profundidad similar a un bloque de 15 pisos

Con una profundidad de 45 metros bajo la superficie similar a la altura de un bloque de 15 pisos, la estación más profunda de toda la red del suburbano no es otra que ... ¡La estación de Cuatro Caminos!

Correspondiente a las líneas 1, 2 y 6, esta estación construida inicialmente en 1919 fue añadiendo líneas a las ya existentes en la red debajo de las vías construidas, aumentando así su profundidad hasta alzarse con el récord.

Cuatro Caminos tiene la distinción de ser la estación más profunda de las 326 paradas, incluyendo Metro Ligero / Metro Madrid

Eso sí, a este proceso hay que sumar el hecho de que Madrid no es completamente llano, y dado que la estación de Cuatro Caminos se encuentra en una de las zonas más altas de la ciudad, puede permitirse tener una mayor profundidad frente a otras paradas colindantes como Argüelles, o Ciudad Universitaria que, en contraste, están en zonas muy bajas.

¿Y la más elevada?

Aunque pueda resultar confuso, también existe una estación con el título de "la más elevada de la red" y no, no nos referimos a la "menos profunda", sino que en efecto, hay estaciones cuya construcción se sitúa por encima del nivel del mar. Entre ellas, Aluche, correspondiente a la línea 5, se sitúa como la estación a mayor altitud con, para ser precisos, 719,99 metros sobre el nivel del mar.