Nuevo accidente laboral en Madrid: muere un trabajador en Galapagar tras quedar atrapado en una zanja por un corrimiento de tierra

Un hombre ha fallecido este miércoles en un nuevo accidente laboral en la Comunidad de Madrid, esta vez en el municipio de Galapagar, tras quedar atrapado en una zanja en la que trabajaba a consecuencia de un corrimiento de tierra y losas. El suceso se produce un día después de que otro trabajador, de 50 años, muriera al precipitarse desde una altura de 30 metros en el Movistar Arena de Madrid.

Según ha informado 112 Comunidad de Madrid, el incidente de Galapagar se produjo sobre las 19:30. Hasta el lugar del suceso se desplazaron seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que tuvieron que estabilizar la zanja para crear una zona segura antes de descender y proceder al rescate del cuerpo de la víctima. Las tareas fueron especialmente laboriosas y se prolongaron durante alrededor de cuatro horas, según detalló Marta Villanueva, oficial de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Una psicóloga del SUMMA 112 también atendió a los compañeros y familiares del fallecido. En el operativo participaron, además, efectivos de Protección Civil de Galapagar y agentes de la Policía Local. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

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Servicios de Emergencias en el lugar del suceso en Galapagar. / 112 COMUNIDAD DE MADRID

Este accidente se suma al del Movistar Arena de Madrid, en el que los sanitarios del SUMMA 112 intentaron reanimar durante 20 minutos al trabajador, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, antes de confirmar su fallecimiento. Además, otros tres trabajadores recibieron atención psicológica por crisis de ansiedad.