Un militar acusado de matar a su mujer delante de sus hijos admite que hizo una "monstruosidad" y algo "horripilante"

El militar acusado de asesinar a su mujer en Madrid, estrangulándola delante de sus hijos de 2 y 3 años, ha afirmado en el juicio que no recuerda bien ese momento pero sí que discutió con ella y se quedó "en blanco", tras lo que vio que había cometido "una monstruosidad" que atribuye a su mal estado psicológico.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este jueves el juicio con jurado a Antonio P.C., un capitán en activo del Ejército de Tierra acusado de asesinar a su esposa, Leticia T.C., estrangulándola delante de sus dos hijos en noviembre de 2023 en su vivienda de Madrid, después de que la mujer presentara una demanda de divorcio.

La Fiscalía solicita 20 años de cárcel por un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y de discriminación por razón de género, y un año de cárcel por un delito de lesiones psíquicas, mientras la Comunidad de Madrid pide 27 años de prisión y la acusación particular 25.

Alteración psiquiátrica

Por su parte, la defensa del acusado solicita su absolución amparándose en una eximente de alteración psíquica al sufrir una depresión y tener un problema para controlar la ira. También alega que el hecho de que la víctima tuviera solo un riñón y la supuesta tardanza en ser atendida médicamente pudieron influir en que muriese dos días después en el hospital en el que trabajaba de enfermera, el Gregorio Marañón.

Este jueves el acusado ha dado su versión, relatando los problemas y "tensiones" que tenía con su mujer, por los que acabó yendo al psicólogo pero sin decirlo en el trabajo porque podría afectarle en su destino. Ella acabó pidiendo el divorcio.

Según su relato, el día de los hechos él discutió con Leticia porque ella habló mal de él a sus hijos y le insultó, y, en un momento dado, él se "rompió" y se quedó "en blanco", tras lo que vio que la tenía cogida por el cuello y le había "hecho algo".

"Horripilante"

Ha asegurado que no quería matarla y que inmediatamente fue a comprobar si los niños estaban bien, llamó al 112 y trató de reanimarla.

Se ha mostrado arrepentido y ha reconocido que cometió una "monstruosidad" y algo "horripilante".

Esta versión contrasta con la expuesta por los psiquiatras de la prisión que valoraron al acusado y negaron que sufriera una depresión grave o cualquier otra patología que afectarara de forma relevante a sus capacidades cognitivas y volitivas en el momento de los hechos.

Sin enfermedad mental

Precisaron que el militar no aportó documentación médica que acreditara una enfermedad mental grave anterior al crimen.

Por su parte, varios agentes de la Policía Nacional y peritos declararon que se hallaron pruebas de que el acusado golpeó y estranguló a la víctima delante de sus hijos mientras la mujer trataba de defenderse, tras lo que llamó al 112. A partir de ahí se mostró "neutro", con "una tranquilidad que no cuadraba".

Los médicos del SUMMA 112 y del hospital que atendieron a Leticia negaron una supuesta tardanza de la atención sanitaria, que fue adecuada: "Tenía un daño irreparable", dijeron.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.