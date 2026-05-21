POLÍTICA
Miguel Ángel Rodríguez eleva el tono contra Sánchez y augura que acabará imputado
El jefe de gabinete de Ayuso ha lanzado el mensaje tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha elevado el tono contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje publicado en X a raíz de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. En su publicación, Rodríguez se dirige directamente a Sánchez y sostiene que acabará imputado, vinculando su futuro judicial al contexto de los últimos escándalos que afectan al entorno socialista y, en especial, a la investigación abierta sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
"Te voy a decir una cosa, Pedro Sánchez: todo parece indicar que tú también vas Pá’lante. Cuando tenga nueva información privilegiada, te contaré. Pero vas a ir pá’lante…" dice literalmente en su mensaje a través de su perfil privado en redes sociales. Un texto con un estilo muy similar al tono que empleó cuando vaticinó la imputación de otros altos cargos como Zapatero o Alvaro García Ortiz, el que fuera Fiscal General del Estado.
La Audiencia Nacional ha imputado a Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga si parte del préstamo público concedido a Plus Ultra pudo destinarse a fines ilícitos. El expresidente ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio. El mensaje de Rodríguez se suma a la ofensiva del Partido Popular contra el Ejecutivo tras conocerse la situación judicial de Zapatero. Desde Génova han reclamado explicaciones a Sánchez y han vinculado políticamente al actual presidente del Gobierno con el expresidente socialista, al que consideran una figura clave de su entorno político.
La reacción del jefe de gabinete de Ayuso llega en un momento de máxima tensión entre PP y PSOE, con el caso Plus Ultra situado de nuevo en el centro del debate político y con la oposición tratando de trasladar la presión judicial al presidente del Gobierno.
- Madrid tiene un parque más grande que Central Park: un pulmón verde con lago, rutas y miradores
- María Zambrano, filósofa de la 'Escuela de Madrid', ya adelantaba: 'Escribir es defender la soledad en la que se está
- Ni El Retiro ni El Capricho: este es el jardín japonés más tranquilo para desconectar en Madrid
- Alcorcón suspende la tasa de basuras para 2026 por 'prudencia financiera
- Silvio Rodríguez vuelve a Madrid con un único concierto en septiembre: fecha, hora y cómo conseguir las entradas
- Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba en 1939: 'El hombre se diferencia del animal en que bebe sin sed y ama sin tiempo
- La ruta de senderismo cerca de Madrid perfecta para esta primavera: atraviesa un cañón y termina en una presa del siglo XIX
- Muere un obrero en el Movistar Arena de Madrid tras caer de una altura de 30 metros