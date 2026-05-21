Miguel Ángel Rodríguez eleva el tono contra Sánchez y augura que acabará imputado

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha elevado el tono contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje publicado en X a raíz de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. En su publicación, Rodríguez se dirige directamente a Sánchez y sostiene que acabará imputado, vinculando su futuro judicial al contexto de los últimos escándalos que afectan al entorno socialista y, en especial, a la investigación abierta sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

"Te voy a decir una cosa, Pedro Sánchez: todo parece indicar que tú también vas Pá’lante. Cuando tenga nueva información privilegiada, te contaré. Pero vas a ir pá’lante…" dice literalmente en su mensaje a través de su perfil privado en redes sociales. Un texto con un estilo muy similar al tono que empleó cuando vaticinó la imputación de otros altos cargos como Zapatero o Alvaro García Ortiz, el que fuera Fiscal General del Estado.

La Audiencia Nacional ha imputado a Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga si parte del préstamo público concedido a Plus Ultra pudo destinarse a fines ilícitos. El expresidente ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio. El mensaje de Rodríguez se suma a la ofensiva del Partido Popular contra el Ejecutivo tras conocerse la situación judicial de Zapatero. Desde Génova han reclamado explicaciones a Sánchez y han vinculado políticamente al actual presidente del Gobierno con el expresidente socialista, al que consideran una figura clave de su entorno político.

La reacción del jefe de gabinete de Ayuso llega en un momento de máxima tensión entre PP y PSOE, con el caso Plus Ultra situado de nuevo en el centro del debate político y con la oposición tratando de trasladar la presión judicial al presidente del Gobierno.