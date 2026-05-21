PLANES
El gran mercado de flores que vuelve el mes de mayo a Madrid: esta es la calle del centro que contará con más de 30 floristerías
Además de las floristerías, el evento contará con espacios dedicados a fragancias, cosmética, moda y talleres
Madrid se prepara para vivir uno de los planes más esperados de la primavera por los amantes de la moda y de las plantas. El Mercado de las Flores de Vogue regresa al barrio de Salamanca con una nueva edición que volverá a llenar la calle Jorge Juan de puestos florales, propuestas de decoración y actividades para disfrutar al aire libre.
La cita, ya consolidada como uno de los eventos más esperados de la temporada en la capital, reunirá a algunas de las mejores floristerías de Madrid y convertirá esta zona de la ciudad en un gran escaparate floral. Flores frescas, plantas, ideas de interiorismo y nuevas tendencias se darán cita en una jornada que combina ocio, artesanía, comercio local y estilo de vida.
Madrid celebra la primavera con un gran mercado de flores
El mercado se instalará en la calle Jorge Juan, entre Serrano y Núñez de Balboa, uno de los ejes más emblemáticos del barrio de Salamanca. Allí, vecinos, visitantes y amantes de las flores podrán pasear entre puestos, descubrir nuevas variedades, recibir consejos de expertos y encontrar inspiración para decorar su casa.
En esta edición participarán 30 floristerías, pero, además de ellas, el evento contará con espacios dedicados a fragancias, cosmética, moda y talleres, ampliando la experiencia más allá de la compra de las propias flores.
Y es que el Mercado de las Flores de Vogue no será solo un punto de venta al aire libre: también se abre a diferentes actividades como degustaciones de café, descuentos exclusivos, photo opportunities y sorteos de viajes y productos, entre otras cosas.
Además, las asociaciones El Sueño de Vicky, Juegaterapia, Fundación Prodis, Nuevo Futuro, Menudos Corazones y Cabezotas Contra el Cáncer dispondrán de sus propios espacios en el Mercado, donde podrán informar a los visitantes de sus iniciativas solidarias.
Fecha, horario y ubicación del Mercado de las Flores de Vogue
El evento se celebrará el sábado 23 de mayo, en la calle Jorge Juan, desde Serrano hasta Núñez de Balboa. El horario será de 11.00 a 20.00 horas, una jornada perfecta para pasear, comprar flores, descubrir tendencias y disfrutar de uno de los planes más primaverales del barrio de Salamanca. Y tú, ¿te lo vas a perder?
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