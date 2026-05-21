Madrid se prepara para el primer aviso por calor del año: cuidado con los golpes de calor y la deshidratación

La capital afronta el primer aviso por calor del año con temperaturas elevadas que pueden provocar deshidratación, mareos y golpes de calor, especialmente entre personas mayores y vulnerables, según advierte la doctora Ana Tapias, médica del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Las máximas rondarán los 31 y 33 grados, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en un episodio de calor persistente que se prolongará varios días.

Los niños y lactantes, así como las personas mayores o con patologías crónicas, son población "sensible" ante las altas temperaturas, por lo que son susceptibles de sufrir golpes de calor que, en algunos casos, pueden ser mortales.

Por ello, de deben medidas preventivas para evitar estas situaciones y a saber reaccionar en caso de que nos encontremos con una persona afectada por un golpe de calor. Es una elevación excesiva de la temperatura corporal. Esta alteración térmica puede generar consecuencias graves si no se detecta a tiempo. Para evitar que se produzcan estos episodios, es fundamental evitar la exposición solar directa y tratar de mantenerse hidratado a pesar de no tener sensación de sed.

En población adulta, es fundamental conocer los síntomas habituales para detectarlos de manera temprana, como son la confusión, la visión borrosa, los mareos, las náuseas, la piel muy seca, a pesar de que debería estar húmeda por la sudoración, la fiebre alta y la debilidad física.

La ola de calor, en imágenes / Brais Lorenzo

Los mayores tienen menos sensación de sed

Además, es necesario prestar especial atención a “personas con patologías crónicas, por ejemplo, de corazón, riñón o diabetes y personas mayores, quienes presentan una disminución en la necesidad de beber”, explica la doctora Karina Rodríguez, también médica del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del centro sanitario madrileño.

Ante un golpe de calor, se recomienda contactar con los servicios de emergencia y trasladar al afectado a un espacio donde no reciba luz solar directa y tratar de rebajar su temperatura corporal hidratándolo, abanicándolo, retirándole la ropa innecesaria y aplicándole paños húmedos por zonas como la cara, el cuello, la nuca y la parte superior del tórax.

En el caso de que la persona haya perdido la conciencia, se le debe colocar en posición lateral de seguridad y contactar de inmediato con los servicios de emergencia.

Los síntomas que indican que sufres deshidratación

Reconocer los síntomas de la deshidratación a tiempo es clave para evitar complicaciones graves. Los síntomas iniciales de deshidratación en adultos incluyen sed, boca seca, cansancio leve, disminución del volumen urinario y orina más concentrada. Cuando avanza aparecen síntomas como mareo, debilidad, confusión, palpitaciones y, en casos extremos, pérdida del conocimiento.

En niños, la deshidratación puede manifestarse con irritabilidad, llanto sin lágrimas, fontanela hundida en bebés, labios secos, disminución en la cantidad de orina y ojos hundidos. Es especialmente peligrosa debido a que los niños pequeños pierden líquidos rápidamente y tienen menos reservas corporales.

Las señales de deshidratación en personas mayores incluyen confusión, somnolencia excesiva, boca seca, lengua pastosa, disminución notable de la cantidad de orina, piel seca o menos elástica, fatiga extrema y mareos al levantarse o al cambiar de posición.