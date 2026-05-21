Madrid lidera los cambios de sede empresarial: 435 compañías han llegado a la región en el primer trimestre

Un total de 435 empresas trasladaron su sede social a la Comunidad de Madrid durante el primer trimestre de 2026, mientras que 402 compañías abandonaron la región para instalarse en otra comunidad autónoma, según el Estudio sobre Cambios de Domicilio publicado por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), compañía filial de Cesce. Con estos movimientos, Madrid registra el mayor saldo positivo de España, con 33 sociedades más, frente al saldo negativo de 7 empresas que anotaba en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, el balance económico de estos traslados es negativo para la región. Las empresas que llegaron a Madrid suman 757 millones de euros en ventas, mientras que las que se marcharon representan 1.320 millones, lo que deja un saldo negativo de 563 millones de euros, el peor entre todas las comunidades autónomas.

En el conjunto nacional, los cambios de domicilio empresarial se moderaron ligeramente en el arranque del año. Entre enero y marzo, 1.353 compañías trasladaron su sede social de una comunidad autónoma a otra, un 3% menos que en el mismo periodo de 2025. Aun así, el informe apunta a que la movilidad empresarial se mantiene en niveles elevados respecto a la serie histórica, con una tasa de 1,02 traslados por cada 1.000 empresas.

Madrid vuelve a aparecer como el principal nodo de entrada y salida de compañías en España. Ninguna otra comunidad registró tantos movimientos en el trimestre, confirmando su papel como gran plaza empresarial del país, pero también como territorio con una elevada rotación societaria.

Cataluña y Andalucía, los principales cruces con Madrid

El intercambio empresarial de Madrid se produce, sobre todo, con Cataluña y Andalucía. Según el estudio, cerca del 23% de las sociedades que llegaron a la región procedían de Cataluña y un 16% de Andalucía. En sentido contrario, las compañías que dejaron Madrid se instalaron principalmente en Cataluña, destino del 22% de las salidas, y en Andalucía, que recibió alrededor del 18%.

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El dato económico, sin embargo, matiza el liderazgo madrileño. La salida de sociedades con mayor volumen de ventas pesa más que las incorporaciones y deja a la región con el mayor saldo negativo del país en facturación asociada a los traslados. El informe señala que el movimiento de Patentes Talgo SLU desde Madrid al País Vasco explica en buena medida el impacto registrado tanto en la Comunidad como en la autonomía vasca, que lidera el saldo positivo por ventas con 668 millones de euros.