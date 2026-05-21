Llega a Madrid 'Sonrisas y Lágrimas', el musical que "ha conquistado al mundo"

El espíritu, la emoción y la música inolvidable de 'Sonrisa y Lágrimas' regresan a los escenarios españoles con una espectacular nueva superproducción que se encuentra inmersa en su gira nacional.

Dirigido por Silvia Biallú con un elenco de primer nivel y una imponente escenografía, esta versión renovada del aclamado musical a cargo de Theatre Properties promete emocionar al público de todas las edades y revivir una de las historias más conmovedoras del teatro musical.

Mes de julio

'Sonrisa y Lágrimas' se representará en el Teatro Alcazar de Madrid del 1 al 26 de julio, con funciones de miércoles a domingos.

Cuenta con un libreto de Howard Lindsay y Russel Crouse, música de Richard Rodgers y letras de Oscar Hammerstein II y está basado en el libro de memorias de Maria von Trapp: “The Story of the Trapp Family Singers”.

Desde 1959

La producción original de Broadway se estrenó en 1959 y obtuvo cinco premios Tony, incluyendo mejor musical. Dos años más tarde llegó al West End londinense y desde entonces ha podido verse en numerosas ocasiones en más de 40 países. En 1965 fue llevado a la gran pantalla bajo la dirección de Robert Wise, consiguiendo 5 Premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película.

Musical 'Sonrisas y Lágrimas'. / .

En su nueva producción de Theatre Properties, deslumbra no solo por su emotiva historia y la inolvidable música (que incluye temas míticos como «Do-Re-Mi», «My Favorite Things» o «Climb Every Mountain»), sino también por una majestuosa escenografía que traslada al público a la Austria de los años 30.

Cada ambiente está cuidadosamente diseñado para envolver al espectador en la atmósfera del clásico, desde el convento hasta la villa de los Von Trapp y los majestuosos Alpes.

El diseño de iluminación acompaña cada escena, potenciando las emociones y realzando los momentos más icónicos del musical, mientras que los efectos visuales y el uso de tecnología escénica contribuyen a crear una experiencia inmersiva digna de las grandes superproducciones.

Sobre el escenario, un elenco de los mejores artistas, seleccionados entre los grandes talentos del teatro musical nacional, dan vida a los personajes con interpretaciones llenas de rigor vocal, carisma y verdad escénica.

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Así, la unión de escenografía, iluminación y el arte de los intérpretes hace resurgir la magia de SONRISAS Y LÁGRIMA EL MUSICAL, este clásico atemporal que por fin regresa a los escenarios para emocionar a los amantes del teatro.