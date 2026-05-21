La justicia ordena el cese "inmediato" de las obras del cantón de Montecarmelo

La justicia ha ordenado la paralización inmediata de las obras del polémico cantón de limpieza proyectado por el Ayuntamiento de Madrid en Montecarmelo. El juzgado de lo contencioso-administrativo ha estimado la medida cautelar solicitada por la asociación de afectados, acordando así “la suspensión de la ejecución de la obra con carácter inmediato” hasta que exista una sentencia firme.

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado argumenta que continuar las obras podría causar problemas difíciles de reparar si finalmente la justicia da la razón a los vecinos. Entre esos posibles daños cita el impacto ambiental, la cercanía a menores y el gasto de dinero público en una obra que podría acabar anulada. También recuerda que ya existe una sentencia anterior que cuestionó actuaciones municipales relacionadas con este proyecto.

La resolución apunta también a la “actitud errática” del Gobierno de José Luis mar´tinez-Almeida, después de que recientemente anunciaran cambios relevantes en el proyecto - la eliminación de la base del Selur y la construcción en su lugar de una zona verde- que, según el escrito, no se estarían llevando a cabo.

La Plataforma No al Cantón de Montecarmelo ha recibido la decisión como una victoria vecinal. En un comunicado difundido este jueves, sostiene que el juzgado “da la razón” a los vecinos y obliga al Ayuntamiento a esperar a una resolución firme antes de seguir adelante con el proyecto. La plataforma recuerda que había solicitado las cautelares después de que el Consistorio iniciara a comienzos de año la construcción de la instalación pese a una sentencia previa que prohibía su ejecución por carecer del estudio de impacto medioambiental.

Como vienen haciendo desde el principio, los representantes vecinales insisten en que el emplazamiento elegido es “el peor posible” por su proximidad a tres centros educativos, otros colegios cercanos, viviendas, el anillo verde ciclista y el entorno de la Cuenca Alta del Manzanares. Según la plataforma, la instalación afectaría a un total de 7.000 menores y se ubicaría a unos 150 metros tanto de viviendas como del espacio natural reconocido por la Unesco.

La entidad vecinal también acusa al Ayuntamiento de haber mantenido en la documentación judicial elementos que spuestamente que iba a retirar del proyecto, como actividades de gestión de residuos, compactadoras, contenedores, gasinera, camiones o taller. Para la plataforma, el auto supone “un gran espaldarazo” tras tres años de movilizaciones, aunque advierte de que la lucha “no ha terminado” y que seguirá trabajando para que la paralización sea definitiva.