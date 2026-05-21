Jesús Pascual, coordinador de los 18.000 voluntarios que preparan Madrid para el Papa: "Hemos superado con creces las expectativas"

"Es una tarea titánica". Así resume Jesús Pascual, miembro del consejo de organización del voluntariado, la labor silenciosa que están llevando a cabo para preparar y coordinar la labor de los 18.000 voluntarios que sostendrán la visita del Papa León XIV a Madrid, prevista entre el 6 y el 9 de junio como primera parada de su viaje apostólico a España.

La previsión inicial de la organización es que serían necesarias unas 10.000 personas, que más tarde ascendieron a 15.000. Al cierre del plazo de inscripción, el pasado 24 de abril, se habían apuntado más de 21.000, de las cuales se han escogido finalmente esas 18.000. "Hemos superado con creces las previsiones en tan solo dos meses", celebra Pascual, para quien la enorme disposición de los madrileños resulta "una maravilla".

La magnitud de la cifra va pareja al resto de números del viaje. La visita concentrará sus actos más multitudinarios en la vigilia de jóvenes de la plaza de Lima, el sábado 6 de junio, y en la misa del Corpus en Cibeles, el domingo 7. El Ayuntamiento y la Archidiócesis manejan estimaciones de medio millón de asistentes en Lima y hasta 1,5 millones en Cibeles, atendidas por un ingente dispositivo municipal que incluirá miles de policías, efectivos sanitarios, restricciones de tráfico, refuerzo del transporte público y miles de aseos portátiles.

El voluntariado, por su parte, se organiza en cuatro grandes bloques. El primero es el de acogida, formado por personas vinculadas a parroquias, colegios o instituciones que recibirán a los peregrinos llegados de fuera de Madrid e, incluso, de fuera de España, en los espacios de alojamiento habilitados por toda la ciudad. Su labor será tan básica como imprescindible: "Lo que harán es ayudar a esta gente a decirles mira, esta es tu cama, aquí están los baños, aquí están las duchas, a esta hora vamos a hacer los desayunos", explica el coordinador.

El segundo grupo es el de las llamadas TPC, tareas de preparación y cierre. Ahí se encuadran los equipos que llevan ya casi tres meses trabajando para que todo esté listo cuando el Papa pise Madrid, encargándose de tareas como gestionar la plataforma de inscripción, revisar formularios, comprobar fotografías, validar documentación y ordenar perfiles. Y es que una de las cosas que está intentando el consejo es aprovechar la experiencia persona de cada voluntario para la designación de tareas. "Si alguien tiene conocimientos de primeros auxilios, pues pongámoslo cerca de Protección Civil, o si alguien sabe lenguaje de signos, donde está la gente con discapacidad auditiva", expone.

El tercer bloque será el más visible de todos: los voluntarios de eventos. Serán "los que van a estar con esa camiseta y con esa gorra que ponga voluntario" en Cibeles, Lima y el resto de actos de la agenda papal. Su función será orientar a los asistentes, indicar accesos, ubicaciones, aseos, puntos de agua o recorridos. Solo para la misa de Cibeles, Pascual calcula que harán falta “alrededor de cinco o seis mil voluntarios” para asistir a la multitud prevista.

Por último, el cuarto bloque lo forman las familias de acogida, hogares que se han ofrecido para alojar peregrinos. La Archidiócesis informó a finales de abril de más de 35.000 plazas de alojamiento habilitadas en más de 600 instituciones eclesiales y más de 500 familias. En conjunto, el voluntariado procede de 525 parroquias, 150 congregaciones religiosas, 70 colegios y 208 movimientos, asociaciones, capellanías universitarias y grupos de la Provincia Eclesiástica. "Es una amalgama bastante grande", resume Pascual.

Como igualmente diverso es el perfil de quienes se han registrado, más de lo que podría parecer. Los datos oficiales difundidos por la Archidiócesis tras el cierre de inscripción hablaban de 7.427 voluntarios de entre 18 y 35 años; 6.142 de entre 36 y 65, y 213 mayores de 65, quienes "ya vivieron las visitas de otros Santos Padres y quieren volver a estar ahí para ayudar", en palabras de Pascual. Todo ello con una clara mayoría femenina, que representa el 66% de inscritos, frente al 34% de hombres.

Hay, incluso, personas que no creen en Dios. Si bien la organización no ha preguntado por esta cuestión en el formulario de inscripción, pero por "el boca a boca", apunta Pascual, sí les han llegado casos de personas poco practicantes o incluso no creyentes que han querido sumarse por curiosidad, por búsqueda personal o por el deseo de vivir desde dentro un acontecimiento histórico. “Sobre el papel no hay un sí o un no, no hay un creo o no creo”, señala, aunque está convencido de que también hay personas que participan “en esta misión” desde ese lugar de duda o apertura.

La preparación de todas ellas no será solo logística. La diócesis ha articulado una formación técnica y espiritual para los cerca de 18.000 participantes altruistas. El proceso incluye retiros, jornadas de seguridad y emergencias con Policía Nacional, primeros auxilios con Samur-Protección Civil, atención a personas con discapacidad con Hospitalidad de Lourdes y formación en entorno seguro con Repara. Además, el grueso de voluntarios recibirá manuales pastorales, operativos y de seguridad.

La dimensión espiritual es, para Pascual, inseparable del despliegue práctico. “Esto no es que vaya a venir un jugador de fútbol o un presidente de otro país”, explica. Para los creyentes, recuerda, el Papa es “el sucesor de Pedro” y eso hace que la visita esté cargada de un "especial simbolismo". De ahí los retiros, los momentos de silencio, la oración diaria y la preparación interior. “Queremos que todos los voluntarios lleguen al encuentro con el Papa León con el corazón tranquilo, sosegado, en paz”, cuenta el responsable.

La visita concluirá para ellos con un momento especialmente esperado: el encuentro del Papa con los voluntarios en Ifema el martes. Para muchos de ellos será la única ocasión real de ver de cerca al pontífice. “Hay un grupo muy grande de voluntarios que saben que van a colaborar, que van a poner su tiempo y sus manos, y que posiblemente no vean en persona al Santo Padre”, expone, el lugar donde podrán "darle las gracias por venir y por contar con nosotros".