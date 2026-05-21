Un herido grave en una colisión por alcance de un turismo a un camión en Parla

Un hombre ha resultado herido de gravedad al colisionar por alcance el turismo que conducía con un camión a la altura del kilómetro 21 de la A-42, en la localidad madrileña de Parla, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

A consecuencia del choque, producido alrededor de las 19:15 de este miércoles, el conductor del turismo y único ocupante, de 30 años, ha quedado atrapado en el interior del vehículo y ha tenido que ser rescatado por los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

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Posteriormente, el equipo sanitario del SUMMA112 le ha estabilizado y trasladado con un traumatismo torácico grave al Hospital 12 de Octubre. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del accidente.