SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Un herido grave en una colisión por alcance de un turismo a un camión en Parla
El conductor, de 30 años, ha quedado atrapado en el vehículo y ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre con un traumatismo torácico grave
EPE
Madrid
Un hombre ha resultado herido de gravedad al colisionar por alcance el turismo que conducía con un camión a la altura del kilómetro 21 de la A-42, en la localidad madrileña de Parla, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
A consecuencia del choque, producido alrededor de las 19:15 de este miércoles, el conductor del turismo y único ocupante, de 30 años, ha quedado atrapado en el interior del vehículo y ha tenido que ser rescatado por los Bomberos de la Comunidad de Madrid.
Posteriormente, el equipo sanitario del SUMMA112 le ha estabilizado y trasladado con un traumatismo torácico grave al Hospital 12 de Octubre. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del accidente.
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