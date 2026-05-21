Las estafas sacuden a la afición del Rayo Vallecano antes de la final de Leipzig

La afición del Rayo Vallecano está viviendo un sueño durante esta temporada. Con el empate ante el Valencia, el equipo rubricó la sexta permanencia consecutiva, un hito nunca antes logrado en la historia del conjunto de la franja. Pero todavía puede poner el colofón a la temporada: levantando el primer título de su historia ante 12.000 rayistas que viajarán a Leipzig para apoyar a "su rayito" en la final de la Conference League ante el Crystal Palace.

En este contexto, se están viviendo numerosos intentos de estafa tratando de aprovecharse de la buena voluntad de los seguidores del club franjirojo. Si el pasado martes se popularizaba la historia de Enrique, el aficionado de 72 años, y de su hijo Raúl, cuya historia se hizo viral y generó una enorme ola de solidaridad entre el rayismo, llegando a recabar los más de 1000 euros en menos de 24 horas, ahora las estafas se han extendido con nuevos afectados. Los seguidores han sido engañados con un método muy similar al que afectó a Enrique y no han conseguido recuperar el dinero perdido.

La situación se originó después de que se completaran algunos de los autobuses organizados por aficionados para viajar a Leipzig. A partir de ese momento, comenzó a circular por redes sociales y grupos de WhatsApp la oferta de un supuesto nuevo desplazamiento, para el que se pedían 250 euros por adelantado en concepto de reserva.

Varios seguidores realizaron el pago confiando en que se trataba de una organización real, sobre todo porque la propuesta se presentaba como una alternativa más económica para quienes no podían asumir el coste de vuelos y desplazamientos de última hora. Sin embargo, el viaje nunca llegó a confirmarse: nadie responde ya al teléfono facilitado y la empresa de autobuses contactada asegura no tener constancia de ningún servicio contratado ni de ningún desplazamiento organizado a Leipzig.

En el contexto de un club que representa los valores de un barrio de clase obrera, muchos de los aficionados que se han visto afectados por el fraude no disponen de los recursos económicos necesarios para costear una alternativa de viaje. Por eso la afición del Rayo ha decidido unirse para realizar una denuncia pública del suceso y para lanzar una nueva recaudación de fondos que permita ayudar a todos los afectados con una colecta masiva, bajo el lema de "Ningún rayista sin la final de Leipzig".

El objetivo de esta nuevo crowdfunding es claro: que ninguna de las personas afectadas se quede sin la posibilidad de acompañar al Rayo en una cita histórica. Desde la organización de la iniciativa piden máxima difusión para que el caso llegue al mayor número posible de aficionados, ciudadanos y medios de comunicación. La recogida de fondos supera ya los 1800 euros y el objetivo es llegar en las próximas horas a 5280. Enlace directo a la colecta: https://www.leetchi.com/fr/c/nadie-sin-la-final-de-leipzig-afectados-autobus-fantasma-1013438