La Comunidad de Madrid se compromete a que todas las escuelas infantiles dispongan de dos educadoras por aula

Las alrededor de 400 escuelas infantiles de la red pública de la Comunidad de Madrid dispondrán progresivamente de dos educadoras por aula, una de las reivindicaciones de las profesionales en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril. La llamada pareja educativa ya está implementada en los centros que gestiona directamente la Comunidad, pero se extenderá también a los centros de gestión indirecta, según se ha comprometido hoy la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, durante la reunión que ha mantenido con representantes de la Plataforma de Escuelas Infantiles (PLEI), el colectivo convocante del paro con el apoyo del sindicato CGT.

La obligación de que haya dos educadoras por aula en los centros para alumnos de 0 a 3 años será progresiva y se irá incorporando en los pliegos de los nuevos contratos según vayan venciendo los que están vigentes. Zarzalejo, trasladan desde la PLEI, se ha comprometido a no prorrogar los contratos en las condiciones actuales e incorporar esta mejora.

"La Consejería de Educación sacará nuevos contratos para las escuelas de gestión indirecta según vaya terminando la vigencia de los actuales, e incluirá en ellos distintas mejoras como asegurar la presencia de dos educadoras por aula", afirma la Consejería en un comunicado. El encuentro mantenido hoy llega tras más de seis semanas de huelga y movilizaciones en Madrid, en un conflicto que ha escalado a otras comunidades.

En relación con las mejoras salariales, otra de las demandas de las educadoras, que en algunos casos cobran por debajo del salario mínimo interprofesional, Zarzalejo ha asegurado que los sueldos vienen establecidos en el convenio colectivo firmado en junio de 2025 "y ni la Comunidad de Madrid ni ninguna administración pública puede modificar esas tablas salariales". La consejera madrileña ha informado a las educadoras de que en las reuniones mantenidas con la patronal y con los sindicatos presentes en la mesa sectorial, entre los que no se encuentra CGT, desde la Comunidad de Madrid se ha instado a unos y otros a reabrir las negociaciones.

El convenio vigente establece un salario de 1.245 euros para educadoras infantiles y el SMI para auxiliares de aula. La PLEI demanda que se incorpore un complemento autonómico. En las escuelas de gestión directa los salarios vienen a ser unos 500 euros superiores.

La consejera de Educación ha manifestado también su compromiso de seguir incrementando los módulos de financiación en las nuevas licitaciones de contratos para las escuelas de gestión indirecta, un aumento de recursos, afirman fuentes autonómicas, que ha sido del 9% en el último año y del 57% desde 2019.

Asimismo, se asegura desde la Consejería, se trabaja en un plan para mejorar las infraestructuras de las escuelas infantiles, otra de las quejas de las educadoras, que refieren goteras, patios en mal estado o problemas de climatización en numerosos centros y llegaron a enviar un informe al Defensor del Pueblo.

La otra gran demanda de las educadoras es la bajada de ratios. El decreto de mínimos de la Comunidad de Madrid, en vigor desde 2008, establece que debe haber un máximo de ocho niños por aula de 0-1 años; 14 por aula de 1-2 años, y 20 por aula de 2-3 años. La Plataforma aboga por proporciones más alineadas con otros países europeos: cuatro bebés, seis niños de 1-2 años y ocho niños de 2-3 años. La Consejería argumenta que desde la entada en vigor de la Lomloe, en 2020, corresponde al Estado fijar las ratios, algo que el Ministerio de Educación aún no ha hecho, y no puede la Comunidad cambiar su decreto vigente de 2008.

En este sentido, Zarzalejo ha transmitido a las educadoras que exigirá formalmente que se incluya la situación de las educadoras en la próxima Conferencia Sectorial, convocada para el próximo el 3 de junio. El Ministerio de Educación comunicó hace unas semanas que iniciaría los trabajos para revisar las ratios del 0-3 antes de verano. Representantes del departamento que dirige Milagros Tolón y de la PLEI han mantenido varios encuentros, el último esta semana.

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La reunión de hoy en la Consejería, que ha durado más de dos horas y media, ha sido calificada de "muy productiva" por Zarzalejo. Rosa Marín, portavoz de la PLEI, ha afirmado, por su parte, que se ha desarrollado en tono "afable". Las educadoras, no obstante, mantendrán su huelga indefinida y las movilizaciones. Este sábado está prevista una marcha desde Atocha hasta la Puerta del Sol a la que acudirán también educadoras infantiles desde otras comunidades autónomas.