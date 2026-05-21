Enrique Riquelme confirma su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia del Real Madrid

Es oficial, el Real Madrid ya tiene un segundo candidato a la presidencia del Real Madrid. Enrique Riquelme ha notificado a la junta electoral del club su predisposición para presentarse a las elecciones. Serán las primeras elecciones en el club blanco con dos candidaturas desde el año 2006. El empresario alicantino ha informado a la Junta Electoral de que tiene "la voluntad de concurrir como candidato a la presidencia del Real Madrid encabezando la correspondiente candidatura a la junta directiva, cuya presentación formal se realizará en tiempo y forma conforme a la normativa aplicable". El magnate de 37 años, da el primer paso y confirma que cumple con todos los requisitos necesarios que marcan los estatutos sociales del Real Madrid para gobernar los despachos del Bernabéu.

Riquelme subraya que la candidatura que lidera "reúne los requisitos exigidos en los Estatutos Sociales y normas electorales vigentes para ostentar dicha condición". La carta enviada por Riquelme concluye con la solicitud de que "se tenga por efectuada en tiempo y forma la notificacion previa de candidatura prevista en el apartado IIT de las normas electorales, a los efectos oportunos". El empresario ya apuntó el miércoles que tenía una "obligación ética y moral de dar un paso adelante".

El presidente de Cox Energy, Enrique Riquelme. / José Luis Roca.

Las condiciones para poder presidir el Real Madrid

Para aspirar a la presidencia del Real Madrid, los candidatos deben cumplir varios requisitos establecidos por el club. Entre ellos, figuran ser español, mayor de edad, acumular al menos 20 años de antigüedad como socio y no estar sujeto a ninguna sanción que le inhabilite para desempeñar cargos directivos. Además, uno de los principales filtros económicos es la obligación de presentar un aval bancario de 187,2 millones de euros. Esta cantidad equivale al 15% del presupuesto general de gastos del club, que para la temporada 2025-2026 alcanzó una cifra récord de 1.248 millones de euros.

Primeras elecciones con votación en seis procesos

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid podrían volver a tener votación por primera vez desde 2006, el último proceso con más de un candidato tras la salida de Florentino Pérez al término de su primera etapa. Entonces, Ramón Calderón se impuso a Juan Palacios con el 29,8% de los votos. Tres años después, en 2009, Florentino Pérez regresó a la presidencia en unas elecciones en las que fue el único candidato. Esa misma situación se repitió en los procesos de 2013, 2017, 2021 y 2025, todos ellos resueltos sin necesidad de acudir a las urnas.

Las victorias electorales de Pérez con votación se produjeron durante su primera etapa al frente del club. La primera llegó en 2000, cuando derrotó a Lorenzo Sanz después de prometer el fichaje de Luis Figo. Cuatro años más tarde, en 2004, fue reelegido con más del 91% de los votos. Antes de todo ello, Florentino Pérez ya había intentado acceder a la presidencia en 1995, aunque perdió frente a Ramón Mendoza, que obtuvo el 41,5% de los votos frente al 39,6% del empresario madrileño. Una derrota que, en su reciente comparecencia, atribuyó a que “votaron los muertos”.

Florentino Pérez / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Los siguientes pasos

Una vez formalizadas las candidaturas, la Junta Electoral dispone de plazo hasta el día siguiente para revisarlas, admitirlas y proclamarlas de manera oficial. A partir de ese momento, los aspirantes cuentan con dos días naturales para presentar recursos si entienden que se ha producido alguna irregularidad en el procedimiento. En caso de que sean validadas tanto la candidatura de Florentino Pérez como la de Enrique Riquelme, corresponderá a la Junta Electoral fijar y comunicar la fecha y el lugar de la votación.

Con el calendario actual, los plazos sitúan el domingo 7 de junio como posible fecha para la celebración de las elecciones. De confirmarse, los socios del Real Madrid con derecho a voto podrían participar en el proceso de forma presencial o por correo, de acuerdo con la normativa electoral del club. Precisamente a los socios alude el presidente del Grupo Cox, queriendo frenar la conversión del club en SAD, para evitar que deje de pertenecer a los socios.