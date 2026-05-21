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Detenidas tres personas por estafar a mayores con el método del 'tocomocho' en Hortaleza

La Policía Nacional intervino más de 400 euros, joyas, sobres de colores y boletos de sorteos en el vehículo de los arrestados, relacionado con hechos similares en otros puntos de España

Elementos requisados a los detenidos por la estafa del 'tocomocho' en Hortaleza.

Elementos requisados a los detenidos por la estafa del 'tocomocho' en Hortaleza. / POLICÍA NACIONAL

EPE

Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito madrileño de Hortaleza a dos mujeres y un hombre como presuntos responsables de un delito de estafa mediante el método del 'tocomocho', dirigido principalmente a personas mayores en las inmediaciones de entidades bancarias.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de mayo, cuando agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la comisaría de Hortaleza realizaban labores de prevención de delitos contra el patrimonio en los alrededores de sucursales bancarias.

Durante el dispositivo, los policías observaron un vehículo estacionado en doble fila cuyos ocupantes vigilaban a personas mayores que se aproximaban a las entidades. Tras identificar a los tres ocupantes (dos mujeres de 36 y 32 años y un hombre de 58, todos ellos con antecedentes penales), los agentes inspeccionaron el turismo.

En el registro intervinieron más de 400 euros en efectivo, varias joyas, numerosos sobres de colores, pequeñas hojas de papel adhesivo y varios boletos de sorteos, elementos presuntamente utilizados para cometer este tipo de estafas.

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La investigación posterior permitió comprobar que el vehículo había estado implicado en otros hechos delictivos similares en distintos puntos del país. Los tres detenidos pasaron posteriormente a disposición judicial.

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