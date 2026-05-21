SUCESOS EN LA CAPITAL
Detenidas tres personas por estafar a mayores con el método del 'tocomocho' en Hortaleza
La Policía Nacional intervino más de 400 euros, joyas, sobres de colores y boletos de sorteos en el vehículo de los arrestados, relacionado con hechos similares en otros puntos de España
EPE
Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito madrileño de Hortaleza a dos mujeres y un hombre como presuntos responsables de un delito de estafa mediante el método del 'tocomocho', dirigido principalmente a personas mayores en las inmediaciones de entidades bancarias.
Los hechos ocurrieron el pasado 14 de mayo, cuando agentes del Grupo Operativo de Respuesta de la comisaría de Hortaleza realizaban labores de prevención de delitos contra el patrimonio en los alrededores de sucursales bancarias.
Durante el dispositivo, los policías observaron un vehículo estacionado en doble fila cuyos ocupantes vigilaban a personas mayores que se aproximaban a las entidades. Tras identificar a los tres ocupantes (dos mujeres de 36 y 32 años y un hombre de 58, todos ellos con antecedentes penales), los agentes inspeccionaron el turismo.
En el registro intervinieron más de 400 euros en efectivo, varias joyas, numerosos sobres de colores, pequeñas hojas de papel adhesivo y varios boletos de sorteos, elementos presuntamente utilizados para cometer este tipo de estafas.
La investigación posterior permitió comprobar que el vehículo había estado implicado en otros hechos delictivos similares en distintos puntos del país. Los tres detenidos pasaron posteriormente a disposición judicial.
- Madrid tiene un parque más grande que Central Park: un pulmón verde con lago, rutas y miradores
- María Zambrano, filósofa de la 'Escuela de Madrid', ya adelantaba: 'Escribir es defender la soledad en la que se está
- Alcorcón suspende la tasa de basuras para 2026 por 'prudencia financiera
- Silvio Rodríguez vuelve a Madrid con un único concierto en septiembre: fecha, hora y cómo conseguir las entradas
- Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba en 1939: 'El hombre se diferencia del animal en que bebe sin sed y ama sin tiempo
- La ruta de senderismo cerca de Madrid perfecta para esta primavera: atraviesa un cañón y termina en una presa del siglo XIX
- Muere un obrero en el Movistar Arena de Madrid tras caer de una altura de 30 metros
- Heredada por cinco generaciones y con maderas de hasta 60 años: así es el centenario taller de guitarras madrileño que unió a Pablo Picasso y Manitas de Plata