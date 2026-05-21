'Los Cuatro de la Empanadilla' ya no salen al rescate: "Hoy los gatos de Madrid están más desamparados"

Los Cuatro de la Empanadilla, uno de los equipos voluntarios de rescate felino más conocidos de Madrid, han dejado de actuar en la capital. El grupo anunció el pasado 11 de abril que ya no realizará “ningún tipo de captura o rescate en Madrid capital” porque sus “carnets de colaboradores en captura y rescate de gatos en Madrid” están caducados desde el 31 de diciembre de 2024 y, pese a haber solicitado su renovación en reiteradas ocasiones, siguen sin autorización.

Sin este permiso, no pueden continuar con la labor que venían haciendo de forma altruista desde 10 años. Una década de "más de 800 rescates al año" en motores, tejados, árboles, alcantarillas o espacios de difícil acceso. “No es la renovación de un simple carnet", señalan en el comunicado difundido en sus redes sociales, sino "la valoración y reconocimiento de nuestra labor de voluntariado por parte de la administración”.

“Hoy los gatos de Madrid estarán más desamparados, para ellos son solo números, para nosotros vidas que se salvan”, escribieron en su despedida operativa", lamentan Los Cuatro de la Empanadilla en su escrito. El equipo asegura sentirse “abandonado” y denuncia la “falta de recursos” municipales para afrontar este tipo de intervenciones. Pese a ello, a partir de ahora "todas las solicitudes de ayuda en la ciudad de Madrid serán derivadas a Madrid Salud", apuntan, que "son los responsables legales de todos los animales de la ciudad".

El asunto llegó este miércoles a la comisión ordinaria de Vicealcaldía, a través de una pregunta de la concejala de Más Madrid Cuca Sánchez. La edil acusó al Gobierno municipal de haber dejado caer a un equipo “especializado” que no solo eran requeridos por la ciudadanía, sino también por Policía Municipal y Bomberos en rescates complejos para los que contaban con experiencia y material propio. Para Sánchez, el Consistorio debería haber buscado una “solución administrativa adecuada” para un equipo que llevaba años dando respuesta a rescates que Madrid Salud no asume directamente.

En respuesta, el coordinador general de Vicealcaldía, Javier Hernández, explicó que para poder renovar la acreditación concedida por Madrid Salud para ejercer esta actividad, el grupo debe ajustarse “a la normativa de la Ley de Bienestar Animal” y al protocolo del organismo público. "Han preferido no hacerlo, están en su derecho [...] y, por lo tanto, el carnet ha caducado y no lo han renovado", trasladó el responsable municipal, antes de añadir que no habrá "ningún inconveniente" en renovarles el carnet si se adaptan a los procedimientos.

Respecto a los medios disponibles, Hernández defendió que la ciudad cuenta con Sevemur, un servicio externo de urgencias veterinarias que se desplaza las 24 horas todos los días del año; con personal funcionario dedicado a la captura y traslado de gatos comunitarios y otros animales de compañía; y con Bomberos del Ayuntamiento para rescates en los que exista riesgo para animales, personas o el entorno. Según explicó, el cuerpo dispone de protocolo específico, material y personal formado en los parques 1, 12 y 13.

Los Cuatro de la Empanadilla no eran nada de esto, sino un grupo de particulares que, tras años de voluntariado en protectoras, decidió coordinarse para afrontar los rescates más difíciles. El nombre nació casi por casualidad: usaban un cepo especial con forma de U al que llamaron “empanadilla” porque no sabían cómo denominarlo, y como entonces eran cuatro, de ahí salió el apodo que han mantenido todos estos años.

Y es que al principio el equipo estaba compuesto por Teresa, Alfonso, Javier y Alberto. Sin embargo, este último, bombero de profesión, murió en julio de 2022 atropellado por un coche cuando iba en Bicimad a socorrer a un gato atrapado. Desde entonces, sus compañeros mantuvieron vivo el lema “Siempre 4”, una forma de recordar que Alberto seguía formando parte del equipo.