MOVILIDAD
Cortes de tráfico en Madrid este jueves: calles que conviene evitar y horarios clave de las afecciones
El Ayuntamiento recomienda evitar los desplazamientos innecesarios en vehículo privado y utilizar el transporte público siempre que sea posible
Madrid afronta este jueves 21 de mayo una jornada complicada para la movilidad. Y es que varias restricciones de tráfico, cortes puntuales y desvíos afectarán a algunas de las zonas más transitadas de la capital por la celebración de manifestaciones, una procesión y diferentes rodajes cinematográficos.
Las principales incidencias se concentrarán en el centro de Madrid, especialmente en el entorno de la calle Alcalá, aunque también habrá afecciones en los distritos de Puente de Vallecas y Fuencarral-El Pardo. Como ya es costumbre, el Ayuntamiento recomienda evitar los desplazamientos innecesarios en vehículo privado y utilizar el transporte público siempre que sea posible.
Cortes en la calle Alcalá durante la tarde
Uno de los puntos más afectados será la calle Alcalá, pues entre las 15.30 y las 17.30 horas se prevén incidencias y posibles cortes en el tramo comprendido entre Gran Vía y la Puerta del Sol.
La afección llega en una franja especialmente sensible, próxima a la salida laboral, por lo que podrían producirse retenciones en los accesos al distrito Centro y en calles cercanas como Sevilla, Cedaceros y Gran Vía. El tráfico de autobuses, taxis y vehículos privados también podría verse condicionado durante esas horas.
Restricciones en la calle Totanes
Más tarde, entre las 19.00 y las 21.00 horas, las complicaciones se trasladarán a la calle Totanes, donde están previstas restricciones y posibles cortes de circulación. Además, el Ayuntamiento advierte de que pueden producirse problemas de tráfico en los accesos próximos y en las calles del entorno durante las últimas horas de la tarde.
Un rodaje cortará varias calles en Puente de Vallecas
A los cortes previstos en el centro se suman las afecciones provocadas por un rodaje cinematográfico en el distrito de Puente de Vallecas, concretamente en el entorno de la calle Puerto de la Cruz Verde. Estos trabajos se prolongarán hasta la noche del viernes 22 de mayo.
La principal restricción se producirá entre las 22.30 horas de este jueves y las 3.30 horas de la madrugada del viernes, cuando permanecerá cortada al tráfico la calle Puerto de la Cruz Verde en las inmediaciones de Puerto Béjar.
La Procesión de María Auxiliadora condicionará la movilidad de Fuencarral-El Pardo
Otra de las citas que condicionará la movilidad será la Procesión de María Auxiliadora, que se celebrará en el distrito de Fuencarral-El Pardo. El recorrido comenzará aproximadamente a las 16.30 horas y se prolongará hasta las 20.00 horas, con cortes temporales al paso de la comitiva religiosa. Las restricciones afectarán al entorno de la plaza de Corcubión y a calles como Melchor Fernández Almagro, avenida de Betanzos, La Bañeza y Ponferrada.
Líneas de la EMT afectadas por los cortes
Los cortes también obligarán a modificar el recorrido de varias líneas de autobuses de la EMT. En concreto, las líneas afectadas serán la 42, 49, 126, 128 y 147, que alterarán temporalmente sus itinerarios mientras duren las restricciones en Fuencarral-El Pardo.
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