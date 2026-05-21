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Así es la casa de José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid: en una urbanización de acceso privado, con vistas a la sierra y seguridad las 24 horas
El expresidente del Gobierno y su mujer, Sonsoles Espinosa, se refugian en esta vivienda ante la reciente imputación del político por la Audiencia Nacional
José Luis Rodríguez Zapatero, que llevaba años en segundo plano ha vuelto a ser el centro de la noticia tras ser imputado por la Audiencia Nacional por "organización criminal, tráfico de influencias, y falsedad documental". Mientras las acusaciones y reacciones copan los titulares, el expresidente, que mostraba su intención de colaborar con la justicia, se refugia junto a su mujer, Sonsoles Espinosa en una urbanización privada de Las Rozas.
Tras vender su vivienda en el barrio de Aravaca en el año 2024, la pareja adquirió un chalet en las afueras del exclusivo barrio de Puerta del Hierro. Con 106 metros cuadrados y una parcela con jardín de otros 316 metros, esta vivienda unifamiliar requería de una gran reforma que nunca llegó a realizarse.
Así, a la espera de poder hacer efectiva la mudanza, el expresidente y su mujer han decidido establecerse en la localidad madrileña de Las Rozas, concretamente en Monte Rozas, una zona de las más exclusivas que, con varios vecinos famosos como Roberto Leal o Dani Martín destaca por su privacidad y seguridad las 24 horas del día.
Más de dos millones de euros y con vistas a la sierra
Con una superficie de más de 500 metros cuadrados construidos y una parcela de 1500 metros, la actual vivienda del expresidente destaca por ser amplia, luminosa y con unos grandes ventanales. Como su propio nombre indica "El Monte" está en una posición elevada, por lo que esta exclusiva localización permite además disfrutar de unas impresionantes vistas a la sierra.
Así, este chalet unifamiliar, que cuenta con cinco habitaciones, una cocina, salón, despacho y una zona para el servicio, está valorada en más de dos millones de euros. Sin embargo, la pareja no ha llegado a adquirir esta vivienda, sino que paga un alquiler mensual cuya cuantía es desconocida por el momento.
Aunque la elección de vivir en esta urbanización de acceso privado y grandes muros se tomó antes de la reciente investigación, la determinación de José Luis Rodríguez Zapatero de priorizar su privacidad ha probado ser muy acertada, permitiendo al expresidente eludir a los medios de comunicación, e incluso utilizar su jardín para lanzar un comunicado de respuesta.
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