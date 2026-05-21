Madrid a rebosar: la capital espera rozar el 82% de ocupación hotelera por la visita del Papa y los conciertos de Bad Bunny

Madrid afronta un inicio de junio marcado por dos grandes acontecimientos con capacidad para llenar hoteles: el viaje del Papa León XIV y los conciertos de Bad Bunny en la capital. La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) estima que los establecimientos hoteleros de la Comunidad alcanzarán una ocupación media del 81,82% entre el viernes 5 y el martes 9 de junio.

Según la encuesta elaborada por la patronal entre sus más de 330 establecimientos asociados, la coincidencia de ambos eventos tendrá un impacto directo en la demanda hotelera, especialmente durante el fin de semana. El pico de ocupación se espera para el sábado 6 de junio, con un 87,18%, seguido del domingo 7, con un 85,35%, y del viernes 5, con un 83,30%.

El tirón turístico llegará tanto desde el mercado nacional como desde el internacional, aunque este último tendrá un peso mayor. De acuerdo con las previsiones de la AEHM, los visitantes extranjeros representarán el 58,48% del total, frente al 41,52% de viajeros nacionales. Estados Unidos, Francia y Reino Unido figuran como los principales países emisores.

La vicepresidenta ejecutiva de la AEHM, Mar de Miguel, ha destacado que se trata de “dos acontecimientos muy diferentes, pero ambos dinamizadores de la ciudad”, en referencia a la visita del Papa y a los conciertos del artista puertorriqueño. De Miguel ha subrayado además que el sector hotelero madrileño ha realizado en los últimos años “un importante esfuerzo inversor y de modernización” para responder con altos niveles de capacidad, calidad y excelencia ante citas de gran impacto.

Desde la asociación consideran que este tipo de eventos refuerzan la posición de Madrid como destino internacional y sitúan a la ciudad “en el foco mundial”. La patronal hotelera insiste también en el papel estratégico del alojamiento turístico como motor económico de la región, no solo por la ocupación directa de habitaciones, sino por el efecto arrastre sobre la hostelería, el comercio, el transporte y otros servicios vinculados a la actividad turística.