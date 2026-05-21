¿Bad Bunny ft. el papa León XIV en Madrid? El arzobispado no lo descarta: "Las sorpresas son sorpresas"

¿Y si León XIV y Bad Bunny tuvieran un featuring histórico? El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, no descarta que pueda producirse algún tipo de encuentro entre el papa y el cantante puertorriqueño durante la visita del Pontífice a Madrid, prevista del 6 al 9 de junio, fechas en las que el artista puertorriqueño tiene programados varios conciertos en el Metropolitano.

La posible coincidencia más llamativa se producirá el sábado 6 de junio, cuando a las 20:00 horas comenzarán tanto la vigilia del Papa con los jóvenes en la Plaza de Lima como el quinto concierto de Bad Bunny en la capital.

"Madrid da para mucho", ha señalado Cobo en una entrevista con Europa Press, en la que ha defendido que ambos acontecimientos no tienen por qué verse como realidades enfrentadas. "Hay personas que no se oponen, sino que crean puentes, y puede haber puentes", ha afirmado.

El arzobispo ha añadido que, si Bad Bunny quisiera hablar con León XIV, "el Papa seguro que le recibe, como recibe a todos". "No serían cosas antagónicas", ha insistido Cobo, antes de subrayar que desde la Archidiócesis de Madrid están "dispuestos a la colaboración", aunque ha recordado que este tipo de encuentros con artistas "se llevan muy en sigilo" y que "las sorpresas son sorpresas".

El arzobispo de Madrid, José Cobo, durante una entrevista para Europa Press. / Europa Press/ Jesús Hellín

Cobo ha enmarcado la coincidencia en la pluralidad cultural de la capital. "No es un problema entre el Papa y Bad Bunny, sino el mundo de la cultura, el mundo del espectáculo, el mundo de la música. Es un dato más de lo que es Madrid: el mismo día tenemos a Bad Bunny, tenemos al Papa y tenemos la corrida de toros", ha explicado.

Preguntado por qué diría a un joven que dude entre acudir al concierto o a la vigilia, el cardenal ha respondido que vaya "donde quiera", aunque ha matizado que el acto con el Pontífice "no es simplemente un evento como puede ser un concierto". Según ha explicado, la vigilia quiere ser "el abrazo de una ciudad, de una Iglesia concreta con la Iglesia Universal". El arzobispo también ha señalado que la Iglesia quiere ofrecer una "puerta abierta" tanto a los jóvenes que sienten "desafección" como a quienes se están acercando a ella, en un contexto marcado, según ha dicho, por "grandes soledades", "desvinculación" y "necesidad de objetivos".

Rosalía no puede: está de gira

Sobre una posible presencia de Rosalía durante la visita del Papa, Cobo ha descartado que actúe en los actos de Madrid porque "está de gira", aunque ha dejado abierta la puerta a que pueda coincidir con el Pontífice "en otro momento". Además, ha defendido el Premio ¡Bravo! concedido por los obispos a la cantante por su álbum Lux, al señalar que no se la reconoce por ser "la más católica de los católicos", sino por una “complicidad en la búsqueda por la verdad, por la justicia, por la caridad y por los grandes valores".

En cuanto a la participación de Hakuna en la vigilia, Cobo ha aclarado que el documento de los obispos sobre el "bombardeo emocional" en algunas iniciativas de primer anuncio "no iba contra nadie" y que ese riesgo puede darse en distintos ámbitos eclesiales, desde parroquias y hermandades hasta nuevos movimientos.