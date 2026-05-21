El AVE Madrid-Vigo cumple dos años: así quedan los nuevos horarios del tren a Galicia

Tres décadas esperándolo para que el estreno fuera con un "gatillazo en las vías", pero el AVE ya forma parte del día a día de cientos de vigueses. El 20 de mayo de 2024 salió de la estación de Urzáiz el primer tren con esta denominación rumbo a Madrid, a donde llegó con 133 minutos de retraso. Los ya famosos Avril vivieron un annus horribilis obligando a Renfe a modificar su política de indemnizaciones en caso de retrasos.

Sin embargo, en los últimos meses ha mejorado su fiabilidad al reducir el número de incidencias o demoras de más de 30 minutos. Esto ha provocado que este miércoles 21 de mayo estrene una nueva parrilla para corregir los principales errores de la estrenada el pasado 9 de junio. La recuperación del Alvia madrugador desde Lugo, con paradas más tempraneras en A Gudiña y Sanabria, llega de la mano del primer tren directo entre Galicia y Madrid sin detenerse en Castilla y León.

Esta revolución en los horarios dejará una significativa huella en Vigo, donde se modificarán los horarios y rutas de su primer servicio con la capital de España en ambos sentidos. El AVE 4464 saldrá 10 minutos antes (5.50 horas) y cambiará la parada en Zamora por la de Santiago de Compostela. El objetivo es aumentar el número de plazas en el Eje Atlántico en la primera franja del día, aunque Renfe seguirá sin ofrecerlas sinergiadas con precios bonificados como sí hace entre Ourense y A Coruña. Según ha podido saber FARO, queda pendiente de la nueva adenda con el Ministerio de Transportes para el contrato de Obligación de Servicio Público (OSP) que rige esta modalidad.

En sentido inverso se demora la partida de Chamartín de las 7:14 a las 8:26 horas, entregando así por completo el mercado de quienes deban tener reuniones antes del mediodía a Iberia y Air Europa. Este AVE también tendrá una nueva parada en Santiago, por lo que el 75% de los servicios de la provincia de Pontevedra tendrán que entrar en la capital gallega. También el AVE 4565 de primera hora de la tarde entrará en la estación compostelana, adelantando en más de media hora su salida.

De esta manera se consolida la oferta de 52 servicios y 27.400 plazas semanales estrenada hace once meses con el adiós definitivo de los Alvia. Actualmente el puente aéreo entre el aeropuerto de Peinador y el de Barajas rebasa ligeramente los 450 vuelos al mes con una cifra de plazas que oscila entre las 70.000 y las 80.000 entre Air Europa, Iberia y su franquicia regional Air Nostrum si bien es cierto que éstas dos últimas se han replegado desde la llegada de los Avril

Como principales cuentas pendientes para después del verano —están a la venta hasta octubre— quedarán la quinta frecuencia prometida por Óscar Puente y una salida más tardía desde Madrid. Actualmente el último servicio desde Chamartín (18.09 horas) es el más tempranero de toda la red nacional, haciéndolo incompatible con muchas jornadas laborales.

Exterior de la estación de trenes Vigo-Urzaiz. / EFE/ Salvador Sas

Obras en la línea

Desgraciadamente la nueva parrilla llega con un empeoramiento de los tiempos de viaje, ya que el número de frecuencias que emplearán menos 4 horas pasará de tres de ocho a una, y por un minuto. Desde el pasado 7 de mayo todos los trenes con destino Madrid procedentes de Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria o País Vasco ya padecen las consecuencias de las obras en marcha en el túnel del Guadarrama. Así, todos los trayectos en el tramo de la línea hacia la capital suman 7 minutos en una situación que se prolongará hasta el 14 de julio.

Noticias relacionadas

Dos días después, el Adif comenzará a trabajar sobre el otro tubo que atraviesa el Sistema Central, invirtiendo las tornas y obligando a adelantar 7 minutos la partida de Chamartín para mantener el horario de paso por el resto de estaciones. Esta anomalía se prolongará hasta el viernes 7 de agosto, cuando estos trabajos de mantenimiento se darán por finalizados en lo que limitaciones de velocidad se refiere.