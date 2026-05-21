"Negra de mierda, os vamos a matar": queda impune el acoso a una niña que fue con una camiseta de Vinícius al estadio del Atlético de Madrid

La niña solo quería ver el partido aquella tarde de septiembre de 2023. Iba con su madre, su tía y su hermano. Él llevaba una camiseta del Atlético de Madrid. Ella, una del Real Madrid, con el nombre de su ídolo, Vinícius Jr. Estaban los cuatro a la entrada de la puerta 40 del Estadio Metropolitano cuando un grupo de unos cincuenta hinchas radicales del Atlético de Madrid empezaron a "señalar" con el dedo y a "increpar" a la niña y sus acompañantes.

Les dijeron: "Os vamos a matar, iros de aquí, negra de mierda", según denunció luego la tía de la niña, una cría mulata, ante la Policía. Tras la denuncia de la familia y de la Liga de Fútbol Profesional, el juez ha archivado el caso, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, lo que significa que aquel episodio quedará sin castigo.

El sonido del mono

La investigación demostró que unas cincuenta personas participaron en los cánticos contra la niña y su familia. De ellas, "ocho o diez jóvenes", según la denuncia de la madre, la insultaron directamente. Y uno de ellos, se acercó y le dio dos golpes en el brazo con el puño cerrado antes de decirle: "negra de mierda, iros de aquí que os vamos a matar". Entonces, la niña empezó a temblar y pidió a su madre y a su tía que se fueran de allí.

Imagen del atestado de la Policía sobre el acoso a la niña y su familia (marcados con un círculo). / SUCESOS

Un periodista de la Cadena SER que estaba trabajando a la entrada del estadio grabó dos vídeos en los que se aprecia el acoso, pero no la agresión. En las imágenes ve también como la tía se lleva en brazos a la niña, entre los silbidos de los seguidores ultras del Atlético. El periodista declaró ante la policía que el grupo de ultras estaba silbando a la niña, le gritaban "fuera de aquí" y le hacían "el sonido del mono".

Un estudiante universitario

Gracias a las imágenes, la tía y la madre de la niña identificaron a un joven como el que las había agredido y amenazado. El joven, un estudiante universitario que vive con sus padres en Madrid, fue detenido y acusado. No tenía antecedentes ni estaba fichado como perteneciente al Frente Atlético ni a ningún grupo ultra.

En su declaración, el seguidor del Atlético indicó que estuvo en esa zona del estadio (como se advierte en los vídeos) y realizó cánticos contra el Real Madrid, pero que ni siquiera vio a la niña, mucho menos la insultó. Añadió que tiene "amigos negros". Ahora, el auto del juez le deja libre de culpa porque, señala, "no resulta debidamente justificada la perpetración del delito".

Sin culpables

No es la primera vez que el juez, titular del número 14 de Madrid, archiva el caso. Ya lo hizo en febrero de 2025, aunque la familia de la niña recurrió y la Audiencia de Madrid le obligó a reabrirlo. Hasta ahora. En su último auto, del 22 de abril, el juez entiende que lo que ocurrió a las puertas del estadio de fútbol "indiciariamente podría ser constitutivo de los delitos mencionados" (delito de odio, amenazas) y no niega "el carácter gravemente delictivo de las expresiones denunciadas", pero no encuentra pruebas suficientes para acusar al único imputado hasta el momento.

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Como él era el único investigado por los insultos a la niña, aquel episodio quedará definitivamente sin culpables. No porque el acoso no ocurriera, sino porque no puede culparse a toda la masa que estuvo allí insultando a la niña.