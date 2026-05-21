El supermercado ALDI anuncia su expansión en Madrid: así será su nueva tienda en Chamartín

Con el objetivo de "seguir acercando su modelo de compra, basado en calidad y precios bajos a los hogares madrileños", la cadena alemana de supermercados ALDI ha anunciado la apertura de un nuevo local en la capital el próximo miércoles 27 de mayo.

Ubicada en la calle Uruguay, 18, en el distrito de Chamartín, sus vecinos ya han anotado en sus calendarios la inauguración del nuevo local, que comenzará a las 10:00 de la mañana y que contará con la participación de Esther Alba, principal responsable de la expansión de la cadena en la zona.

Más de 1.000 metros cuadrados y un surtido completo de productos

Además de tener un horario comercial de lunes a sábado de 9:00 a 22:00 horas, y domingos de 10:00 a 22:00 horas, el nuevo ALDI contará con una sala de ventas de más de 1.000 metros cuadrados de superficie, que permitirá la venta de un surtido completo de productos.

ALDI en la Avenida de los Poblados en Madrid / ALDI

Este modelo, que se caracteriza porque cerca del 87% de sus productos son de marca propia, contará con: productos de alimentación fresca, panadería, bollería, platos preparados, ibéricos, quesos, productos ecológicos y 'bio', productos de cosmética natural, e incluso lácteos de la marca ALDI. Además, pese a su origen alemán, la cadena ha comunicado que 8 de cada 10 productos disponibles serán de origen nacional.

Crece su presencia en la región

Tras abrir su primera tienda en la ciudad de Madrid en noviembre de 2014, la presencia de esta cadena de supermercados en la región no ha parado de crecer. Según datos de la propia cadena, desde 2020 y hasta mediados de 2023, la compañía abrió 10 nuevas tiendas en la ciudad de Madrid, y 12 en la comunidad, sumando más de 14.700 metros cuadrados de superficie comercial.

Ahora con más de 70 supermercados solo en la comunidad y 30 en la capital, Madrid se ha convertido en un eje clave de su expansión, coronándose como la ciudad española con más tiendas ALDI, albergando además una de las 7 plataformas logísticas principales que la compañía tiene en España.