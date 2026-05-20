GASTRONOMÍA
Tres locales madrileños donde comer el clásico más castizo: estos son los mejores bocadillos de calamares de Madrid
A pesar de las espumas y mayonesas trufadas, estos tres bares de Madrid mantienen viva la esencia del bocadillo de calamares desde hace décadas
La receta parece sencilla: pan crujiente, calamares rebozados fritos y la rapidez suficiente para poder comerlos calentitos. Sin embargo, este clásico madrileño ha sido modificado, actualizado y adaptado más veces de las que podemos recordar. Desde espumas, panes tipo 'brioche' o mayonesas trufadas, la cocina de vanguardia invade cada vez más las recetas clásicas. Frente a esta tendencia de modernización, tres locales de Madrid destacan por hacer lo más arriesgado: apostar por la tradición.
'Bar la Campana' junto a la Plaza Mayor
Situado a pocos metros de la Plaza Mayor, el 'Bar la Campana' forma parte del imaginario colectivo de los madrileños, quienes inevitablemente proyectan su fachada en el recuerdo nada más pronunciar la palabra "calamares". Fundado en 1870, este bar familiar lleva años coronándose como la referencia absoluta en cuanto al respecto del formato más tradicional gracias a su bocadillo que lleva vendiendo tres generaciones.
Así, de martes a domingo, el local situado en la Calle de Botoneras te invita a disfrutar de sus cañas, tapas, raciones y pinchos. Entre ellos también destacan la tortilla o el lomo, completando una carta que, pese a su privilegiada localización, ronda los 10 euros por persona.
'El Brillante' frente a la estación de Atocha
Situado frente a una de las estaciones con mayor afluencia de viajeros, trabajadores y turistas, la fama de 'El Brillante' ha corrido como la espuma hasta transformarlo en toda una institución. La razón no es otra que su contundente bocadillo de calamares cuya fritura lleva siendo perfeccionada desde su apertura en 1961.
"La autenticidad de quienes simplemente ofrecen lo que son", así se describe esta cervecería madrileña que se mantiene prácticamente intacta desde su inauguración y que ya forma parte del escenario pintoresco del Madrid Histórico. Con un gran bagaje histórico, al llevarse a la boca uno de estos famosos bocadillos no solo se está disfrutando de una gran receta clásica, sino también de un pedacito de la capital.
'Los Torreznos' y sus tres locales
Con una receta castiza en cada miga, el bar 'Los Torreznos' es una apuesta segura si lo que se busca es un bocadillo a la antigua usanza. Destacando por su pan de barra sin florituras y una fritura clásica, el bocadillo de calamares de 'Los Torreznos' es todo un reto para los turistas o poco experimentados, y es que su abundante ración de anillas promete ponerlo difícil para mantenerlas entre pan y pan.
Abierto desde 1956, este bar es conocido como uno de los templos del tapeo en la capital y cuenta con tres locales por toda Madrid estratégicamente ubicados en López de Hoyos, Alonso Cano y Goya.
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