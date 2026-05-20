SUCESOS EN LA CAPITAL
Tres heridos, una mujer grave, en un accidente múltiple en la M-50 en Villa de Vallecas
El siniestro, que implicó a varios vehículos, obligó a intervenir a los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid para rescatar a una mujer herida de gravedad
EPE
Madrid
Tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico múltiple ocurrido este miércoles de madrugada en el kilómetro 38 de la M-50, a la altura del distrito madrileño de Villa de Vallecas, según informó Emergencias Madrid.
El siniestro implicó a varios vehículos y obligó a intervenir a los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que tuvieron que rescatar del interior de uno de los coches a una mujer gravemente herida.
Efectivos de SAMUR-Protección Civil atendieron en el lugar a las tres víctimas: la mujer herida de gravedad, otra mujer y un hombre. Por el momento no han trascendido más datos sobre su estado ni sobre las circunstancias del accidente.
- María Zambrano, filósofa de la 'Escuela de Madrid', ya adelantaba: 'Escribir es defender la soledad en la que se está
- Problemas en el Metro de Madrid: cortadas las líneas 2 y 5 tras la rotura de una tubería de gas por las obras en Ventas
- Los conciertos del Bernabéu, un lío que va para largo: 'Acabaremos todos en el TSJM en unificación de criterio
- David, el madrileño que pilota aviones con 20 años: 'Siempre supe que mi futuro estaba dentro de una cabina
- Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba en 1939: 'El hombre se diferencia del animal en que bebe sin sed y ama sin tiempo
- La Aemet avisa: Alcalá de Henares se prepara para vivir su primer episodio de calor intenso y noches tropicales
- La ruta de senderismo cerca de Madrid perfecta para esta primavera: atraviesa un cañón y termina en una presa del siglo XIX
- Olga Casado, la gran esperanza de una nueva generación del toreo: 'Mi objetivo y mi sueño empieza y acaba en el toro, quiero ser la mejor mujer torero de la historia