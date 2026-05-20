Tres heridos, una mujer grave, en un accidente múltiple en la M-50 en Villa de Vallecas

Tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico múltiple ocurrido este miércoles de madrugada en el kilómetro 38 de la M-50, a la altura del distrito madrileño de Villa de Vallecas, según informó Emergencias Madrid.

El siniestro implicó a varios vehículos y obligó a intervenir a los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que tuvieron que rescatar del interior de uno de los coches a una mujer gravemente herida.

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Efectivos de SAMUR-Protección Civil atendieron en el lugar a las tres víctimas: la mujer herida de gravedad, otra mujer y un hombre. Por el momento no han trascendido más datos sobre su estado ni sobre las circunstancias del accidente.