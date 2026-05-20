RED FERROVIARIA
La avería de un tren de Cercanías en Pitis causa retrasos y obliga a los viajeros a caminar por las vías
Con el convoy detenido antes de llegar a la estación, algunos pasajeros han optado por bajarse del tren e ir andando
Si ayer fueron los usuarios del Metro los que vivieron una jornada extremadamente complicada por la rotura de una tubería de gas en Ventas, que afectó durante horas las lín,eas 2, 5 y 6 del suburnano madrileño, hoy les ha tocado turno a los de Cercanías. Una avería en un tren ha provocado retrasos este miércoles en el tramo comprendido entre Chamartín y Pitis.
En concreto, la incidencia ha afectado a las líneas C-7, que une Alcalá de Henares con Príncipe Pío, y C-8, entre Guadalajara y Villalba. El tren quedó detenido antes de llegar a la estación de Pitis alrededor de las 10:00 horas de esta mañana tras sufrir una incidencia técnica mientras realizaba el trayecto Alcalá de Henares-Príncipe Pío.
Como consecuencia de esta avería, la circulación ferroviaria ha quedado limitada a una sola vía hasta que ha podido retirarse el convoy afectado, provocando notables retrasos en el servicio durante casi toda la mañana.
Algunos viajeros optaron por abandonar el tren y continuar a pie por las vías hasta la estación más cercana. Según ha informaod ADIF, Renfe trasladó posteriormente a los pasajeros a otro tren, que pudo reanudar el trayecto.
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