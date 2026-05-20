Los técnicos del Summa 112 llevarán a Sol su reclamación de reconocimiento profesional

Los Técnicos en Emergencias Sanitarias del Summa 112 se concentrarán este viernes día 22 en la Puerta del Sol para reclamar su clasificación profesional en el subgrupo C1, una "dignificación salarial real" y el "respeto profesional que merece una categoría esencial en la emergencia extrahospitalaria madrileña".

Una protesta convocada de 11.00 a 13.00 horas ante la Presidencia de la Comunidad de Madrid que cuenta con el respaldo del Sindicato de Técnicos de Emergencias Sanitarias de la Comunidad de Madrid (TESCM), federado en Csit Unión Profesional, que considera esta reivindicación "justa, necesaria y plenamente vigente".

Bajo el lema 'Si no estamos, no existimos', los TES del Summa 112 quieren trasladar a la Administración con esta protesta que "no pueden seguir siendo invisibles ni permanecer encuadrados en una clasificación profesional que no se corresponde con la titulación exigida, las funciones que desarrollan ni la responsabilidad que asumen diariamente en la atención sanitaria urgente".

En concreto, para acceder a la categoría de Técnico en Emergencias Sanitarias se exige el título oficial correspondiente a Formación Profesional de Grado Medio, mientras que estos profesionales continúan encuadrados en el subgrupo C2.

Una situación que tildan de "injusta, anacrónica y alejada de la realidad profesional del colectivo", especialmente cuando el artículo 75 del TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público) vincula el subgrupo C1 al título de Técnico de Formación Profesional.

Es por ello que reclaman que la clasificación profesional de estos profesionales "se ajuste a la titulación requerida, al marco normativo vigente y a las funciones reales del puesto, corrigiendo una situación administrativa que mantiene al colectivo por debajo del nivel que le corresponde".

En un comunicado, Csit Unión Profesional ha recalcado que el personal TES del SUMMA 112 desempeña una labor "imprescindible" en la emergencia extrahospitalaria madrileña y "forma parte fundamental de la respuesta sanitaria urgente y del funcionamiento diario del servicio".

"Estos profesionales intervienen en primera línea, atienden a pacientes en situaciones críticas, colaboran con unidades de Soporte Vital Avanzado, manejan material sanitario específico, aplican protocolos asistenciales y conducen vehículos prioritarios bajo condiciones de máxima presión", ha remarcado.

Una responsabilidad, según ha recordado, a la que se suman factores de penosidad, peligrosidad y exposición permanente, como accidentes de tráfico, agresiones, riesgos biológicos, entornos hostiles, climatología adversa, turnos exigentes y la disponibilidad propia de un servicio esencial que no se detiene nunca.

En este contexto, la organización sindical ve "imprescindible" que el reconocimiento profesional incluya su correcta clasificación en el subgrupo C1, así como una revisión del complemento específico, de forma que las retribuciones reflejen la especialización, la responsabilidad y las condiciones reales en las que desarrollan su actividad.

En su opinión, la dignificación salarial debe ir ligada al reconocimiento efectivo de una categoría que ha visto evolucionar sus competencias, su capacitación técnica y su papel dentro del sistema sanitario madrileño, sin que esta evolución se haya traducido en una adecuación real de su clasificación profesional.

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Por ello, Csit Unión Profesional ha subrayado que se trata de "una reivindicación laboral y profesional plenamente justificada" y ha instado a la Administración "a dar una respuesta efectiva a una demanda que afecta directamente a quienes sostienen, día a día, la emergencia extrahospitalaria en la Comunidad de Madrid".