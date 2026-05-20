El Teatro Real recupera ‘Romeo y Julieta’ 115 años después con Javier Camarena y Nadine Sierra

El Teatro Real salda una de sus grandes “asignaturas pendientes” con el regreso de ‘Romeo y Julieta’, la ópera romántica de Charles François Gounod basada en la tragedia de Shakespeare. Javier Camarena y Nadine Sierra encabezarán el reparto de una producción que no se veía en versión escénica en el coliseo madrileño desde 1911. El tenor mexicano Javier Camarena y la soprano estadounidense Nadine Sierra, dos de las voces líricas más destacadas del panorama actual, serán Romeo y Julieta en la ópera de Charles François Gounod que el Teatro Real recupera, tras 115 años, entre el 27 de mayo y el 13 de junio.

La obra, definida este miércoles por el director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, como una “asignatura pendiente” del coliseo madrileño, contará con dirección musical de Carlo Rizzi en sus trece funciones. El maestro italiano, que regresa al Real después de 23 años, ya estrenó esta coproducción con la Ópera Nacional de París en 2023 junto al director de escena Thomas Jolly. La producción presenta una monumental escenografía giratoria presidida por la gran escalinata de la Ópera de París, el Palais Garnier, y sitúa la acción durante el periodo de la peste que asoló Verona. Ese contexto refuerza el tono trágico, fatalista y urgente del amor de los protagonistas, en una propuesta con la que el Teatro Real cierra el homenaje a William Shakespeare incluido en la presente temporada.

Rizzi ha destacado la riqueza de una partitura marcada por la alternancia entre lirismo y clasicismo, en la que Gounod pone la música al servicio de la dramaturgia, especialmente en los cuatro grandes dúos de amor. También ha subrayado cómo el compositor hace retroceder la música hasta un lenguaje de aire barroco para expresar la rigidez del padre de Julieta. Nadine Sierra, soprano lírica de coloratura y timbre puro y luminoso, ha explicado que ha interpretado “cinco o seis veces” el papel de Julieta en escenarios como la Metropolitan Opera de Nueva York o el Teatro di San Carlo, pero ha destacado que esta producción cuenta con “detalles increíbles y sobresalientes” que dejarán al público “sin respiración” cuando se levante el telón. “Tengo la sospecha de que tendremos éxito”, ha asegurado.

A favor de la producción juega también la complicidad artística entre Sierra y Javier Camarena, que debutó precisamente como Romeo junto a la soprano en ABAO Bilbao Ópera en 2023. El tenor mexicano, el cantante que más bises ha protagonizado en la historia del Teatro Real, ha definido a los personajes como “el amor hecho palabra”, del mismo modo que Gounod lo transformó en música. Camarena ha subrayado además la dimensión multicultural de esta ‘Romeo y Julieta’, escrita por un compositor francés a partir de una obra de un autor inglés sobre dos jóvenes italianos, e interpretada por una estadounidense y un mexicano junto a un reparto de múltiples nacionalidades. Para el tenor, es una muestra de que “la música nos une, en esta ocasión celebrando el amor y el perdón”.

El doble reparto estará integrado también por Vannina Santoni y Julia Musychenko-Greenhalgh como Juliette; Ismael Jordi como Roméo; Roberto Tagliavini y Jean Teitgen como Frére Laurent; Benjamin Appl y Carles Pachon como Mercutio; Héloïse Mas y Carmen Artaza como Stéphano; Maciej Kwasnikowski y David Alegret como Tybalt; Laurent Naouri como Capulet, y Sonia Ganassi como Gertrude. Todos actuarán junto al Coro Titular del Teatro Real, preparado por José Luis Basso. Las funciones estarán dedicadas a la memoria de Alfredo Kraus, coincidiendo con el 40 aniversario de su primera interpretación de Romeo en el Teatro de la Zarzuela y como antesala de la conmemoración de su centenario el próximo año. Desde la reapertura del Teatro Real, esta ópera solo se había presentado en versión de concierto en 2014, por lo que ‘Romeo y Julieta’ no se interpreta en versión teatral en su escenario desde febrero de 1911.