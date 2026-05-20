Los sindicatos cuestionan el nuevo plan de financiación para las universidades madrileñas

Los sindicatos CCOO, UGT y CGT han rechazado el nuevo modelo de financiación plurianual para las seis universidades madrileñas, dotado con 14.800 millones de euros y aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno regional, al considerar que supone “un elemento publicitario” del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Las organizaciones sindicales sostienen que el instrumento normativo validado por el Ejecutivo autonómico consolida “el ahogo económico estructural” de los campus públicos y “maquilla” las cifras reales de la aportación de la Comunidad de Madrid hasta el año 2031.

Según UGT, los 14.800 millones de euros anunciados no equivalen a financiación autonómica directa, ya que la aportación comprometida por la Administración regional se situaría en torno a los 8.959 millones para el periodo 2026-2031. Los 5.800 millones restantes corresponderían a fondos competitivos externos, ingresos propios de las universidades y otras fuentes. El secretario de Enseñanza de UGT Madrid, Javier Becerra, ha advertido de que una parte significativa de los recursos está vinculada a indicadores de rendimiento que todavía no están completamente definidos. Además, ha mostrado su preocupación por las exigencias presupuestarias que, según el sindicato, afrontarán los campus hasta 2028 sin que el nuevo modelo suponga “un alivio real”.

“La situación financiera de las universidades Complutense y Rey Juan Carlos es especialmente delicada y producto del ahogo económico al que se ven sometidas por parte de la Comunidad de Madrid y su política presupuestaria”, ha afirmado Becerra, que también ha censurado que el acceso a los fondos de convergencia dependa de planes de recortes que afectarán al capítulo de personal. Por su parte, el secretario de Universidades de CCOO Madrid, Jesús Escribano, ha calificado de “insuficiente” el plan del Ejecutivo autonómico para revertir los problemas crónicos de infrafinanciación del sistema universitario público madrileño. Escribano ha lamentado la “desfachatez” del Gobierno regional al reconocer, según su valoración, que no financiará el cien por cien de los 14.800 millones incluidos en el desglose presupuestario.

El representante de CCOO ha recordado que la Comunidad de Madrid cuenta con las universidades peor financiadas de España y ha sostenido que este modelo “publicitario” no resuelve el día a día de los centros ni se acerca al objetivo del 1% del Producto Interior Bruto (PIB). Desde CGT, Álvaro Briales ha tildado el acuerdo plurianual de “estafa” y ha afirmado que “mientras Isabel Díaz Ayuso habla de garantizar la suficiencia económica de las universidades públicas madrileñas, la Universidad Complutense sigue, de cara al año 2031, sin cubrir sus gastos básicos para mantenerse a flote”. Briales ha advertido además del riesgo de falta de liquidez y del horizonte de insolvencia de la Complutense, donde, según el sindicato, la transferencia anual media propuesta ni siquiera cubriría el gasto corriente de personal auditado.

Los sindicatos también han criticado el posicionamiento de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (Cruma) por agradecer una norma que, a su juicio, desoye las movilizaciones y la huelga del pasado noviembre. CCOO, UGT y CGT han anunciado que mantendrán su exigencia de una financiación adecuada para las universidades públicas madrileñas y han prometido continuar con la movilización en las calles para evitar que la solución a la infrafinanciación recaiga sobre los empleados públicos.