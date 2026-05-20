Ricardo Martí Fluxá (TEDAE): “Invertir en defensa no es una elección, es una necesidad”

El presidente de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), Ricardo Martí Fluxá, recibe a El PERIÓDICO DE ESPAÑA, en el marco de la celebración de los Premios Valor y Servicio organizados por este diario, para analizar el momento que vive actualmente la industria de defensa y seguridad española y el lugar que ocupa en el contexto europeo y mundial.

Vivimos momentos geopolíticos convulsos que empezaron con la invasión rusa de Ucrania y que, a día de hoy, se extienden por Oriente Próximo y otras partes del mundo. En 2022 ya vimos el peligro de una guerra a las puertas de Europa, ¿somos cada vez más conscientes en la Unión Europea y, en concreto en España, de la importancia de invertir en defensa?

En la mente de todos está lo que es claramente una necesidad, no una elección. Europa ha vivido, España ha vivido durante 50 años externalizando una serie de cuestiones que eran parte esencial de nuestra soberanía. Nuestra defensa estaba externalizada en una gran parte, en la OTAN, y en los Estados Unidos. Mucho de nuestro material militar lo adquiríamos a los Estados Unidos, Israel o Corea, entre otros países.

China y otras lejanas naciones se ocupaban de fabricar incluso productos esenciales y la energía nos llegaba a precios asequibles. Hoy cada nación tiene que ser capaz de hacer frente a necesidades que son inherentes a su propia soberanía. Estamos viviendo en el mundo un momento enormemente complicado que, antes o después, pasará. Pero la necesidad de hacer frente a nuestra propia defensa no pasará.

Y creo que es importante poder trabajar en dos líneas paralelas:

Por una parte, pensemos en Europa. Tenemos que ser capaces de conseguir una defensa europea potente. Todavía hoy, en Europa, una gran parte de las necesidades de material militar se adquieren fuera de nuestro continente. Es vital desarrollar grandes proyectos conjuntos europeos persiguiendo un liderazgo claro.

Por otra parte, en España debemos perseguir un gran pacto de Estado entre los partidos que creen en la democracia y que creen en la Constitución. España tiene que tener su propia autonomía estratégica, pero siempre siendo parte de Europa.

¿Ha entendido Europa por fin que tiene que rearmarse?

Creo que todavía no con la suficiente intensidad. Hay que crecer más en ese convencimiento, buscando ese consenso europeo general que nos hace falta, que es imprescindible. Europa sin una política de seguridad y de defensa clara no será capaz de defender ni nuestras libertades ni nuestros valores. En la siempre constante dialéctica entre cañones y mantequilla, sin duda hay que tener cañones, probablemente para no usarlos.

Nadie quiere la guerra, pero para evitarla, tenemos que tener además de una política de defensa clara, una industria fuerte. Es la garantía de nuestra libertad y nuestra seguridad.

En los últimos diez años, España ha duplicado su gasto militar, llegando a superar en 2025 el 2% del PIB y alcanzando una cifra récord. Más allá del 5% que reclama Estados Unidos que España tiene que alcanzar por ser miembro de la OTAN, ¿cree que debería España seguir aumentando su gasto en defensa?

Debemos tener claro qué capacidades necesitan nuestros ejércitos para responder a las necesidades reales que plantea la situación internacional actual. Hoy, tal vez, el esfuerzo se sitúe en el 2%, pero, olvidando porcentajes, el objetivo es que podamos ser capaces de responder a nuestras necesidades como una nación responsable y socio leal de los países de nuestro entorno.

Tenemos que saber dónde quiere estar España en el año 2030. Probablemente invirtiendo en determinadas capacidades, y siendo todavía mejores en algo en lo que ya somos buenos. No podemos olvidar, pensando en la industria de defensa, que es imposible ser los mejores en todo, pero, en cambio, sí que es posible ser imprescindible en elementos fundamentales en algún sistema de armas. Ceo que esto puede ser un ejemplo de lo que es la verdadera soberanía estratégica. No es lógico tener 17 diferentes carros de combate o plataformas terrestres europeas, probablemente con una o dos puede ser suficiente, pero si es así, España tendría que ser imprescindible para un componente de cualquier sistema de armas.

Ricardo Martí Fluxá, presidente de TEDAE. / José Luis Roca

¿Cuál es la solución que tenemos que poner en marcha para acabar con la dependencia que tenemos con respecto a otros países, tanto España como Europa?

Es fundamental ser capaces de hacer frente a las necesidades más inmediatas. Lo vimos durante la pandemia. No teníamos paracetamol y había que importarlo. Lo mismo con mascarillas, respiradores, batas. Todo aquello nos hizo ver hasta qué punto éramos dependientes de otros. Tenemos que evitar estas situaciones de dependencia. Hasta ahora otros nos fabricaban y habíamos externalizado una gran parte de nuestras necesidades más inmediatas. Tanto Europa como España tienen que ser capaces de avanzar ahora en sentido contrario. Saber dónde nos podemos proveer en momentos de necesidad y que no tengamos que, de una forma agónica, empezar a buscar a alguien que sea capaz de cubrir nuestras carencias en situaciones críticas.

¿En qué punto se encuentra la industria militar a día de hoy y la defensa a la que usted representa en nuestro país? ¿Cómo calificaría el potencial de las empresas de defensa españolas en comparación con otros países?

En España tenemos grandes empresas de defensa de las que debemos estar orgullosos. Muchas veces se nos olvida el adjetivo grande. Una industria, que ha ido creciendo con la ayuda pública, pero también con una gran inversión de capital privado.

Muchas de ellas han estado muchos años sin dar dividendos, luchando, pagando créditos, pero luego han sido capaces de destinar una cantidad muy importante de sus cifras de negocio a la inversión en I+D+i.

Han sido muchos años de esfuerzos tanto privados como de los Presupuestos Generales del Estado y hemos logrado una industria de defensa potente. Las grandes compañías cuentan con cadenas de suministro muy bien estructuradas.

Lo hemos podido ver en un momento como el actual de crisis en el que nuestras empresas han reaccionado de una forma inmediata, creando grandes cadenas de producción, transformando equipos y reforzando la inversión.

Francia, Reino Unido o Alemania, llevan muchos años apostando por la industria de defensa muchos más años que nosotros. España va por el buen camino y estamos a una gran velocidad. Por ello nos situamos en un lugar muy importante para intervenir como socio de primer nivel en la industria de defensa europea.

Actualmente hablamos de defensa en términos de seguridad física pero también se suman las nuevas tecnologías y la ciberseguridad, ¿cómo se concibe a día de hoy la protección de un país como el nuestro? ¿Qué importancia tienen estas nuevas tecnologías en el panorama actual?

Somos especialmente fuertes en el ámbito de la ciberseguridad, una apuesta estratégica por la que llevamos trabajando desde hace muchos años. De hecho, cuando fui secretario de estado de seguridad ya existía una importante línea de investigación tanto en ciberseguridad como en drones, dos áreas en las que España destaca claramente. En este sentido, jugamos un papel relevante dentro del conjunto europeo sin olvidar que la industria de defensa también impulsa un enorme desarrollo tecnológico. Muchas de las innovaciones surgidas en los sectores de defensa y espacio forman hoy parte de nuestra vida cotidiana, como ocurre con los dispositivos móviles que utilizamos a diario

¿Cuál es el peso de la industria de defensa española en nuestra economía nacional?

El informe ‘Impacto económico y social de la industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio’, elaborado por PwC para TEDAE, recoge las cifras de 2024 en las que la facturación conjunta de estas cuatro industrias asciende a 16.153 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,2% con respecto al año anterior.

Y las cifras de 2025, todavía no publicadas oficialmente, son todavía muy superiores.

Las industrias que engloba TEDAE generan empleo de alta cualificación, con niveles de productividad superiores a la media, lo que las convierte en un pilar generador de empleo de calidad y estable en España. Atendiendo a las cifras analizadas en el documento, estos sectores son responsables de 260.050 empleos, entre directos, indirectos e inducidos. Concretamente, por cada empleo directo se generan 3,5 puestos de trabajo en el conjunto de la economía española.

Cada euro invertido en estas industrias multiplica su impacto en la economía nacional, activa cadenas de suministro y abre oportunidades a pymes y startups en todo el país.

El retorno social es enorme y la sociedad española necesita concienciarse de que además de tener una educación estupenda y una sanidad universal, es necesario tener una industria de defensa y seguridad de alto nivel.

¿Cómo está siendo la gestión del Gobierno de España en cuanto a inversión en la industria militar?

Ha dado un paso de gigante, en circunstancias no siempre fáciles. El Gobierno ha entendido perfectamente la situación y ha respondido a las necesidades más inmediatas. Y no tanto por si es el 2% o el 3%, algo que particularmente me parece irrelevante, sino por cómo ha podido hacer frente a los requerimientos de nuestras fuerzas armadas y a la demanda de Europa.

España ha sido, desde hace años, una parte relevante de grandes proyectos europeos como es el Eurofighter o el Eurdrone y está siendo muy activa para conseguir una participación en el próximo sistema de combate europeo, el FCAS. Creo que la industria de defensa española nunca ha estado en mejor momento.

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