PLENO
La Asamblea de Madrid debate regular los viajes oficiales tras la visita de Ayuso a México
La Asamblea de Madrid también abordará la crisis de vivienda, la sanidad pública y el impacto de los fondos europeos en su próxima sesión plenaria
EFE
La Asamblea de Madrid abordará en su sesión plenaria de este jueves una propuesta clave del PSOE para crear un protocolo estricto que regule los viajes institucionales de los altos cargos de la región.
Esta iniciativa surge como respuesta directa a la reciente visita de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a México, con el objetivo de establecer criterios objetivos y transparencia en la agenda exterior. El debate parlamentario no solo se centrará en la fiscalización internacional. También pondrá sobre la mesa temas de alta tensión política como la crisis de vivienda, la sanidad pública y los fondos europeos.
Sesión de control a la presidenta
El pleno arrancará a las diez de la mañana con las preguntas de control a la presidenta madrileña. Aunque no figura en el orden del día, se prevé que la actualidad judicial nacional y el caso Plus Ultra sobrevuelen el hemiciclo. En el turno de la oposición, los socialistas interrogarán al Ejecutivo para evaluar si el viaje de Díaz Ayuso a México ha servido realmente para mejorar las relaciones culturales.
Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, cuestionará cómo garantizar la equidad en el acceso a los servicios públicos ante la creciente presión de los recursos. Minutos después, la portavoz del PSOE-M, Mar Espinar, exigirá un balance detallado de los objetivos prioritarios del Gobierno autonómico para el primer semestre de 2026.
Vivienda y sanidad pública
La emergencia habitacional tendrá un papel protagonista de la mano de la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien exigirá soluciones concretas ante la crisis de la vivienda que sufre la Comunidad de Madrid.
En contraste, el portavoz popular, Carlos Díaz-Pache, centrará su intervención en la gestión interna al pedir una valoración sobre la reforma integral del Hospital Gregorio Marañón.
El orden del día se completará con una cuestión de Vox sobre la igualdad de oportunidades de los jóvenes y una solicitud de Más Madrid para implementar nuevas medidas contra la transfobia en la región.
Propuestas de la oposición
Tras el control, el pleno debatirá cinco Proposiciones No de Ley (PNL). Los socialistas defenderán la urgencia de elaborar, en seis meses, el protocolo de viajes institucionales para fijar obligaciones de rendición de cuentas.
Además, el PSOE presentará otra iniciativa para reconocer el impacto estratégico de los fondos europeos en la transformación económica, social y tecnológica madrileña. Por su parte, Más Madrid instará al Ejecutivo a recuperar los órganos de participación en los Parques Regionales y propondrá que los centros públicos gestionen las pruebas del Diploma de Lengua de Signos Española.
Finalmente, Vox reclamará que se inicien los estudios técnicos para que las nuevas licitaciones del Plan VIVE incorporen la modalidad de alquiler con opción a compra.
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