Ni El Retiro ni El Capricho: este es el jardín japonés más tranquilo para desconectar en Madrid

En una ciudad tan ajetreada como Madrid, encontrar un remanso de paz parece imposible. Hábitos tan sencillos como dar una vuelta, hacer ejercicio al aire libre o comer tranquilamente en un restaurante son opciones casi que inimaginables cuando llega el calor.

Por eso, los parques de la capital se han convertido en el punto de encuentro para locales y turistas para huir de las insoportables temperaturas de Madrid. Estos pulmones verdes equilibran el ritmo frenético de la ciudad, pero igualmente hay que saber elegir el ideal para desconectar.

Los parques más famosos, como El Retiro, el Parque Juan Carlos I o El Capricho, están repletos de personas a todas alturas del año. Todos huyen a la sombra y frescor que proyectan los árboles para hacer más llevadero el verano, pero, ¿cuál es el parque menos masificado?

Los parques más famosos, como El Retiro, el Parque Juan Carlos I o El Capricho, están repletos de personas a todas alturas del año / AYUNTAMIENTO DE MADRID

El parque escondido más tranquilo de Madrid

En Alcobendas, el Parque de la Vega cuenta con un jardín que no envidia nada a los grandes parques de Madrid. Tiene una estética japonesa y es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Alcobendas y la Embajada de Japón en España. Fue diseñado por el arquitecto paisajista Takeshi Shitara y se inauguró en 2011 con el objetivo de acercar la estética y filosofía de los jardines tradicionales nipones al público madrileño.

Este desconocido jardín incorpora elementos característicos del paisajismo japonés, como estanques, puentes de madera, rocas y vegetación cuidadosamente seleccionada. Uno de los elementos más destacados de este espacio es la Campana de la Paz, una réplica de la campana instalada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Ahora, lo más destacable de este enclave es que alberga el Museo del Bonsái Luis Vallejo, que cuenta con una colección de más de 200 ejemplares de bonsáis. Fue inaugurado en 1995 y es considerado como uno de los más importantes de Europa en su género.

Lo más destacable de este enclave es que alberga el Museo del Bonsái Luis Vallejo, que cuenta con una colección de más de 200 ejemplares de bonsáis / Archivo

Horarios de apertura

Del 1 de abril al 30 de junio el invernadero y el Jardín de los Bonsáis abre de lunes a viernes solo para visitas concertadas. Por otro lado, los sábados, domingos y festivos abre de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. El Aula de Educación Ambiental está abierta de lunes a viernes de 17:00 a 20:00. Por otro lado, las visitas de grupos, colectivos, asociaciones y colegios que quieran visitar el Aula de Educación Ambiental se realizan en horario de mañana, previa petición de cita a través del teléfono 916618096.

Del 1 de julio al 30 de septiembre el invernadero abre todos los días de la semana, exceptuando los lunes, que solamente estará abierto de 19:00 a 21:00 horas. Las visitas concertadas se pueden realizar de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas. El invernadero está abierto también los sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00. Por otro lado, el Jardín de los Bonsáis y el Aula de Educación Ambiental abre de lunes a viernes de 10:00 a 13:00.

Noticias relacionadas

Por último, del 1 de octubre al 30 de marzo el invernadero y Jardín de los Bonsáis abre solamente los sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. El Aula de Educación Ambiental estará abierta de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas. Las visitas de grupos, colectivos, asociaciones y colegios se deberán realizar en horario de mañana, previa petición de cita a través del teléfono 916618096.