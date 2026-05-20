Objetivo Cucurella: la gran apuesta del Atlético de Madrid para reforzar la defensa

El Atlético de Madrid ya trabaja en la reconfiguración de la plantilla de cara a la próxima temporada. Tras rozar la gloria cayendo en penaltis en la Copa del Rey y quedarse a las puertas de una nueva final Europea al estrellarse en Londres contra el Arsenal, la cúpula rojiblanca ya trabaja para redoblar esfuerzos e incorporar nuevas piezas que le den a Simeone las armas necesarias para volver a levantar títulos. "Para mejorar esta temporada toca salir campeón" decía un Cholo, que acumula cinco temporadas sin levantar un entorchado, su mayor sequía desde que llegara a los banquillos del club rojiblanco.

Y para proclamarse campeón solo hay una fórmula, diseñar una plantilla con el talento necesario para competir ante los gigantes del fútbol europeo. En esa lista destaca un nombre entre todos, el de Marc Cucurella, el lateral izquierdo de la selección española y del Chelsea, y el gran anhelo de la dirección deportiva para reforzar un lateral izquierdo en el que solo cuentan con Ruggeri. El internacional español se ha consagrado como uno de los mejores futbolistas del mundo en su posición y a sus 27 años (cumple 28 en julio) se encuentra en su mejor momento deportivo. Tras cinco años de aventura en Inglaterra, el jugador quiere regresar a España y vería con buenos ojos una nueva aventura en su carrera con la elástica rojiblanca.

No será una operación sencilla desde ningún punto de vista. Primero por el desembolso económico que supondría la llegada de "Cucu", cifrada en torno a 55 millones de euros entre fijos y variables para sacar del conjunto "blue" a uno de sus jugadores franquicia. Además, no es el único club interesado en el de Alella, Barcelona y Manchester City también siguen desde hace tiempo la situación del lateral y en una guerra de pujas el precio del futbolista se dispararía. En este sentido, el Atlético de Madrid tiene claro sus límites económicos, en vísperas de un nuevo mercado en el que volverá a hacer un gran desembolso para reforzar posiciones que quedan huérfanas tras la salida de emblemas como Griezmann.

Cucurella se mide a Antony, en un encuentro entre el Chelsea y el Real Betis / Jakub Kaczmarczyk / EFE

Cucurella, que llegó al Chelsea hace cuatro temporadas, tras pagar más de 63 millones al Brighton por él, es uno de los nombres propios de la Premier League y está considerado como uno de los grandes laterales de la liga. Tras disputar 49 partidos hasta la fecha en los que ha anotado un gol y repartido cuatro asistencias, destaca por ser un especialista defensivo capaz de "secar" a los extremos más habilidosos. A todo ello se le añade su experiencia en el torneo doméstico y un rendimiento que se asume inmediato, dado que conoce de sobra la liga española, al haber pasado por el Barça, Eibar o Getafe de Bordalás.

Motivos para soñar

A favor de los intereses colchoneros juega la gran relación entre los dos clubes por las operaciones desarrolladas en los últimos años. Courtois, Filipe, Diego Costa o Morata son algunos de los jugadores que han dado el salto de un equipo a otro durante los últimos años, lo que ha propiciado que las relaciones entre ambas directivas sean excelentes. Otro aliciente está en la llegada de Xabi Alonso al banquillo de los ingleses, que en vistas a construir un proyecto ganador, pedirá nuevos fichajes acordes a su nuevo proyecto deportivo, lo que podría resultar en una mayor facilidad para la salida de Cucurella para generar ingresos y el fair play financiero necesarios.

El lateral español es el gran objetivo rojiblanco para construir un proyecto ganador de una vez por todas, y para liderar una defensa que tendrá que reforzarse con la llegada de más efectivos de cara cubrir las posibles salidas de Giménez y Lenglet. En este sentido, Simeone no esconde su interés por uno de sus compatriotas, el campeón del mundo y líder de la zaga argentina, el Cuti Romero, que arribaría a un vestuario en el que sus compatriotas lo recibirían con los brazos abiertos.