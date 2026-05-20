Los municipios madrileños respaldan la nueva Ley del Suelo impulsada por el Gobierno de Ayuso

La Comisión de Urbanismo y Vivienda de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) ha aprobado este miércoles una resolución para mostrar su apoyo al Anteproyecto de la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para actualizar la normativa urbanística madrileña y adaptarla a las necesidades actuales de crecimiento, vivienda e inversión.

Conocida como LIDER, por sus siglas, la futura ley busca principalmente una aceleración de los trámites para trazar y modificar los planes generales de ordenación urbana, una nueva reordenación del suelo y un impulso a la flexibilización en el uso de los mismos. "Más suelo, más vivienda, más agilidad burocrática y, por tanto, más oportunidades", resumía hace unos meses a modo de eslogan la propia Ayuso.

En el encuentro celebrado este miércoles en la sede de la FMM, que ha contado con la presencia de Rafael García González, viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio, se ha incidido en esta necesidad de modernizar un marco normativo vigente desde hace más de dos décadas. Máxime en un contexto como el actual, marcado por la creciente demanda residencia y por la presión sobre los procedimientos de planeamiento municipal.

Así, la resolución aprobada pone el foco en la reducción de trámites y plazos en los expedientes urbanísticos, así como en la agilización de la aprobación de los planes municipales. Según el planteamiento defendido en la comisión, la simplificación administrativa debe permitir ofrecer respuestas más rápidas a los vecinos y facilitar el desarrollo de proyectos en los municipios de la región.

Otro de los ejes destacados es el impulso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias. La propuesta apuesta por desarrollar y optimizar el suelo disponible con el objetivo de atender la demanda residencial y favorecer un crecimiento urbano más ordenado. El texto también defiende la creación de un marco normativo más estable y unificado, con el fin de reforzar la seguridad jurídica tanto para las administraciones como para los inversores. A ello se suma el fomento de la colaboración público-privada para sacar adelante proyectos considerados estratégicos para la región.

Asimismo, la sostenibilidad ocupa igualmente un lugar central en la resolución, que incorpora criterios de regeneración urbana, rehabilitación de barrios y protección del entorno natural. La FMM vincula así el nuevo modelo urbanístico con la cohesión social, la competitividad económica y el equilibrio territorial entre los municipios madrileños.

Con este respaldo, la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la Federación Madrileña de Municipios se alinea con una reforma que aspira a consolidar a Madrid como referente en desarrollo urbano, empleo e inversión, sin renunciar a criterios de sostenibilidad y vertebración territorial.