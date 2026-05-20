SUCESOS ACCIDENTE
Muere un obrero en el Movistar Arena de Madrid tras caer de una altura de 30 metros
El trabajador de 50 años ha fallecido debido a la gravedad de las lesiones sufridas al precipitarse
Un trabajador de 50 años ha fallecido tras precipitarse desde una altura de 30 metros en el Movistar Arena de Madrid. Los sanitarios del SUMMA 112 han intentado reanimarle durante 20 minutos, pero finalmente solo han podido confirmar su muerte.
El accidente ha tenido a lugar mientras el operario desarrollaba labores de mantenimiento en el ejercicio de su jornada laboral.
En el operativo también han intervenido Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y agentes de la Policía Municipal de Madrid, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente laboral.
A medida que se esclarezcan las causas del accidente se irá ampliando la información.
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