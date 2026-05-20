Con una mezcla de tradiciones culturales y vestigios históricos: así es la calle que recuerda la huella más antigua de Madrid

Situada en pleno corazón de la capital, esta calle impregnada de una rica mezcla de tradiciones culturales es conocida por ser capaz de transportar a quienes la visitan a historias que se remontan siglos atrás. De gran influencia árabe y morisca, este rincón es uno de los grandes tesoros desconocidos de la ciudad, que en ocasiones, pasa desapercibida entre el vertiginoso bullicio madrileño.

Una huella morisca en la ciudad

Hablamos de la calle de la Morería, que, situada en el barrio del mismo nombre, actuó como refugio para cientos de musulmanes tras la época de la Reconquista en 1803. Concentrando los antiguos comercios, los baños árabes y el alamud (tribunales de la comunidad musulmana), fueron muchas las persecuciones a las que este colectivo tuvo que hacer frente para poder conservar su identidad y estilo de vida.

Este rincón actuó como refugio para cientos de musulmanes incluso después de la expulsión de los moriscos en 1610 a manos de Felipe III / Wikipedia

Es gracias a esta lucha que aún hoy se puede apreciar la esencia de la historia que habita el lugar, y que, con sus edificios antiguos y pintorescos, como La Capilla del Obispo, o la Iglesia de San Andrés, son capaces de evocar el encanto del Madrid medieval.

La Calle de la Morería según Répide y Fernández de los Ríos

Aunque actualmente la calle llega desde la Plaza del Alamillo hasta la del Campo de las Vistillas, Pedro de Répide, uno de los literarios cronistas más importantes de nuestro país, recordaba como, antes de la construcción del viaducto y la ampliación de la calle Bailén, la sinuosa calle tenía dos nombres: calle de la Morería para el tramo alto y calle de la Morería Vieja para la que bajaba hasta la Cuesta de los Ciegos.

Mapa actual de la Calle de la Morería junto al Viaducto de Segovia y la Calle Bailén / Callejero de Madrid

También Ángel Fernández de los Ríos, periodista y político español hablaba de la famosa calle en su ordenada 'Guía de Madrid (Manual del madrileño y el forastero)', donde reproducía el grabado de la casa morisca que ocupó el número 13, en la que además de su "intacta fachada, su patio y el hermoso herraje de su puerta", el escritor destacaba su "pomposo letrero" que decía: "Palacio de Isabel la Católica".

Calle de la Morería en un grabado de mediados del siglo XIX / Biblioteca Virtual de Prensa Histórica

Curiosidades e ilustres vecinos

Escenario de varias gestas políticas, esta calle puede además afirmar haber sido testigo de la llegada a la capital del fundador del PSOE en 1863, cuando un joven Pablo Iglesias, tras un largo viaje desde su Galicia natal junto a su madre y su hermano decidía escoger la buhardilla del número ocho de esta calle como residencia, convirtiéndose así en uno de sus más ilustres vecinos.

La calle de la Morería de Madrid en 1945 / Gato por Madrid en Facebook

Entre las historias más curiosas de esta calle se encuentra también la de doña Mergelina de Aybar, esposa del doctor Sagredo, que desde la esquina con la Calle del Granado observaba a sus vecinos sin saber que, apenas unos años después, Fernando Fernán Gómez, los convertiría en personajes madrileños al transformarlos en los personajes principales de su serie de televisión 'El Pícaro' en 1974.

Siendo un lugar de tanta riqueza histórica, no sería de extrañar que muy pronto algún otro director o artista decidiera utilizarla como escenario para sus aventuras, y quien sabe si, mientras paseas por allí, tú mismo podrías convertirte en el protagonista.