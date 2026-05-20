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Ligeras, de volumen ampliable y las más baratas del mercado: así son las maletas por las que se esperan colas kilométricas en Lidl
Este nuevo set de equipaje cuenta con candado de combinación aprobado, sistema de identificación y ruedas 360º para facilitar el transporte
Comienza el buen tiempo y mientras el mes de mayo llega a su fin, el verano parece cada vez más cerca. Así, no es de extrañar que muchos madrileños ya estén pensando en esas maravillosas vacaciones que tienen planeadas a alguna capital europea o playa afrodisiaca. Sin embargo, en estos viajes siempre hay una tarea previa que para muchos es una auténtica pesadilla: hacer la maleta.
Un vestido que no cabe, la bolsa del maquillaje que es demasiado grande... todo eso ahora no será un problema gracias al nuevo producto anunciado por la cadena alemana Lidl y por el que se espera, se formen colas kilométricas durante los próximos días.
Dos maletas por el precio de una
Se trata de un nuevo set de maletas de cabina perfectas para llevar en cualquier medio de transporte. Por el precio de una, esta oferta pone a disposición de los más rápidos dos equipajes ligeros, de cuatro ruedas, que cuentan con un volumen ampliable. Pero eso no es lo mejor, y es que este set, es además el más barato del mercado.
Gracias a su candado de combinación Travel Sentry® Approved válido en 55 países, y a su sistema TSID para una identificación más rápida en caso de extravío, estas maletas prometen además proteger tus pertenencias y darte más seguridad si tu equipaje tarda más de lo normal en salir de la cinta transportadora. Eso sí, no te olvides de identificarlas con su etiqueta de dirección extraíble.
Si eres de los que espera hasta el último minuto para pasar los controles de seguridad, estas maletas también van equipadas con cuatro ruedas dobles que con su giro en 360º te permitirán correr antes del cierre de la puerta de embarque, así como pasear por las calles empedradas de esa ciudad histórica de tu itinerario.
En cuanto a su volumen cuenta con un interior funcional con compartimentos con cremallera, cintas de sujeción cruzadas y 2 bolsas independientes para la ropa sucia o zapatos. Además, su compartimento para documentos en la parte delantera, es perfecto para llevarte las postales de recuerdo o para tener siempre accesible tu pasaporte.
¿Cuáles son sus dimensiones y precio?
Con una capacidad de 96 y 62 litros, las dimensiones de la maleta son aproximadamente de 77,5 x 48 x 29 - 32 centímetros, y la pequeña, de 66 x 43 x 26 - 29 centímetros respectivamente. Disponibles tanto en las tiendas físicas como en su plataforma online, este chollo tiene un precio de 74,99 euros.
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