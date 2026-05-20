La Paz incorpora la espectrometría de masas automatizada para mejorar el tratamiento y diagnóstico de enfermedades complejas

Considerada referencia para ciertas mediciones, la espectrometría de masas permite analizar moléculas pequeñas en concentraciones muy bajas con un alto nivel de especificidad, sensibilidad y exactitud, además de presentar menos interferencias que otros métodos de análisis de muestras. El Hospital Universitario La Paz ha incorporado recientemente la espectrometría de masas automatizada, una tecnología definida desde el propio hospital como pionera que permite la realización de estos procesos con alta precisión y reduciendo los tiempos de espera para la obtención de resultados.

El centro hospitalario adjudicó el pasado 13 de abril a Roche Diagnostics S.L.U. un contrato de "suministro del material necesario para la realización de determinaciones analíticas por espectrometría de masas y la cesión del equipamiento necesario" durante un año por valor de 591.659,75 euros. La técnica permitirá a su Servicio de Análisis Clínicos "ampliar el acceso a pruebas de alta complejidad dentro del hospital y ofrecer una atención más ágil, segura y personalizada", detalla la Consejería de Sanidad.

La plataforma permite automatizar todo el proceso, desde la preparación de la muestra hasta la interpretación de los resultados, de forma que se mejora la trazabilidad de las pruebas, se minimiza la variabilidad entre los procesos y libera tiempo a los profesionales para que lo dediquen a tareas "de mayor valor clínico".

Inicialmente, por las características y ventajas que ofrece esta técnica, se está implementando en la monitorización de inmunosupresores en las personas que han recibido un trasplante. En estos procedimientos, los pacientes tienen que tomar estos fármacos, que reducen la actividad del sistema inmunitario para evitar rechazos, pero hay que ser preciso con la dosis ante la posibilidad de elevar el riesgo de infecciones. La espectrometría de masas automatizada permite determinaciones más ajustadas.

"Estamos utilizándolo para la monitorización de pacientes con trasplantes de órgano sólido y hematopoyético [de médula], tanto población adulta como población pediátrica, para la monitorización del tratamiento inmunosupresor con la doble finalidad de evitar toxicidades innecesarias y asegurar la eficacia del tratamiento", explica Antonio Buño, jefe de Servicio de Análisis Clínicos de La Paz.

La técnica se extenderá a otras áreas. "Es de gran utilidad en el seguimiento de la terapia de pacientes oncológicos con tumores hormonosensibles", señala Buño. También resulta de aplicación en áreas como endocrinología. En población infantil, mejorará el seguimiento de alteraciones endocrinas debido a su mayor capacidad para detectar hormonas esteroideas en concentraciones muy bajas. Asimismo, es idónea para la monitorización antibiótica y la determinación de vitamina D y sus metabolitos.

"Esta tecnología tendrá un papel creciente en el desarrollo de la medicina preventiva y personalizada, gracias a su capacidad para medir con gran precisión biomarcadores, hormonas, metabolitos y fármacos, favoreciendo diagnósticos más precoces y tratamientos adaptados a las características de cada paciente", trasladan desde la Consejería de Sanidad. La previsión es que la espectrometría de masas termine por beneficiar en el Hospital de La Paz a varios miles de pacientes cada año.

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"Todo ello nos permitirá llevar a cabo una medicina personalizada situando al laboratorio clínico en el centro del proceso asistencial del paciente y reforzando nuestro compromiso con la innovación", concluye Buño.