El Gobierno coordina con la Iglesia los dispositivos de seguridad para la visita del papa a España

El Gobierno y la Iglesia católica han celebrado este miércoles una reunión de coordinación para preparar la visita del papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio, y en la que se han analizado los dispositivos especiales de seguridad y movilidad que se activarán durante su estancia. El encuentro ha estado presidido por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y ha contado también con la participación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el nuncio apostólico en España, Piero Pioppo; y el director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, según ha informado el departamento que dirige Bolaños.

Durante la reunión se han compartido los detalles de la agenda del pontífice y se han abordado los principales aspectos organizativos de la visita. También han asistido representantes de la Conferencia Episcopal Española, Casa Real, Congreso de los Diputados, las delegaciones del Gobierno en Madrid, Cataluña y Canarias, así como de los ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; y Política Territorial y Memoria Democrática.

Desde la confirmación de la visita de León XIV, se han celebrado decenas de reuniones de coordinación. El Ministerio de la Presidencia, como departamento responsable de las relaciones con las confesiones religiosas, ha asumido el papel de interlocución tanto dentro del Gobierno como con el Comité organizador de la visita. El departamento de Bolaños ha recordado que la visita del papa se producirá “tras la culminación de acuerdos históricos” entre el Gobierno y la Iglesia católica, entre ellos los relativos a la resignificación del Valle de Cuelgamuros, la reparación a las víctimas de abusos sexuales, los bienes inmatriculados y la supresión de determinados beneficios fiscales de la Iglesia.