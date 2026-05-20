Eurocaja Rural renueva su apoyo a la '10K Nocturna Albacete' como patrocinador oficial de las ediciones 2026 y 2027

Eurocaja Rural y el Ayuntamiento de Albacete, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), han suscrito un convenio de colaboración para el patrocinio de la prueba '10K Nocturna Internacional Ciudad de Albacete' en sus ediciones de 2026 y 2027.

El acuerdo tiene como objetivo fomentar el desarrollo y ejecución de la actividad deportiva a través de una de las pruebas más emblemáticas y multitudinarias de la ciudad. De hecho, este año la carrera alcanza un nuevo hito al incorporarse por primera vez al calendario internacional de la World Athletics, reconocimiento que sitúa a la ciudad en el mapa del atletismo mundial y eleva aún más el nivel competitivo de la prueba.

El convenio fue rubricado por el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el alcalde de Albacete, Manuel Serrano López, en presencia del director territorial de la entidad financiera en Albacete, Carlos Prior García, y el vicepresidente del Instituto Municipal de Deportes de Albacete, Francisco Villaescusa Navarro.

Eurocaja Rural, como patrocinador oficial, contribuirá a la organización del evento con una amplia gama de acciones de visibilidad. Entre los principales elementos de patrocinio se incluyen el logotipo de Eurocaja Rural en la camiseta oficial de los participantes y los dorsales, su presencia en la web del evento, cartelería y en las redes sociales, en arcos hinchables a lo largo del recorrido y en la salida y meta.

Eurocaja Rural también aportará las banderolas de tiempo que servirán de indicativos para los atletas y las bolsas con obsequios y material que recibirán todos los participantes en la carrera, reforzando su compromiso con iniciativas de gran impacto social y deportivo.

Eurocaja Rural, como patrocinador oficial, contribuirá a la organización del evento con una amplia gama de acciones de visibilidad / EUROCAJA RURAL

Valoraciones presidente Eurocaja Rural y alcalde de Albacete

Tras la firma del acuerdo, el presidente de Eurocaja Rural resaltó la apuesta de la Entidad por fomentar el desarrollo y la ejecución de la actividad deportiva en la capital albaceteña, apoyando eventos que generan dinamismo, cohesión social y proyección para la ciudad de Albacete. "Compartimos los valores asociados al deporte, como el esfuerzo y el espíritu de superación, y nos alegra continuar respaldando iniciativas que contribuyen al bienestar de la sociedad generando valor, unión y sentimiento de comunidad. Igualmente, deseo felicitar a todos los participantes, organizadores y patrocinadores por formar parte de este gran evento, y por supuesto animar a toda la ciudadanía a salir a la calle y disfrutar de una gran noche que aúna fiesta y deporte".

Por su parte, el alcalde ha destacado que "la 10K volverá a ser una prueba excepcional tanto a nivel deportivo como de seguimiento masivo ciudadano. La carrera va a contar con más de 7.000 participantes, con el aval de la Federación y todos los estándares de calidad, en lo que será sin duda una gran fiesta del atletismo en la ciudad. La Marca Albacete crece y la ciudad se promociona también gracias al deporte".

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El alcalde ha agradecido a Eurocaja Rural su apoyo, "que demuestra que es una entidad cercana y comprometida con el desarrollo de Albacete. Este apoyo, como también el del resto de colaboradores y patrocinadores, nos anima a seguir trabajando desde el Ayuntamiento para consolidar a Albacete como la ciudad del deporte, por los valores y beneficios humanos y sociales de la práctica deportiva, y también por los beneficios que eventos como la 10K aportan a sectores como el comercio, la hostelería o la gastronomía".